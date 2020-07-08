شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع نقص الحديد لدى طفلك وما هى طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحديد معدن أساسي لجسم الإنسان، وهو مهم بشكل خاص للأطفال في سنوات النمو لنموهم وتطورهم، وقد لا يعيق فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نموها فحسب ، بل يزيد أيضًا من خطر المشكلات الصحية الأخرى جنبًا إلى جنب مع نمو الدماغ.

و يعاني العديد من الأطفال من نقص الحديد، ولكن غالبًا ما لا يلاحظه الآباء، ويحتاج الآباء إلى إيجاد طرق مبتكرة لإطعامهم طعامًا مغذيًا يمكن أن يتجنب نقص التغذية.



لماذا الحديد مهم للأطفال؟وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" يتم تحفيز وظائف الجسم المختلفة بواسطة الحديد، حيث يساعد في توريد الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء الجسم الأخرى، كما يساعد العضلات على استخدام وتخزين الأكسجين بشكل صحيح. لماذا الحديد مهم للأطفال؟وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" يتم تحفيز وظائف الجسم المختلفة بواسطة الحديد، حيث يساعد في توريد الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء الجسم الأخرى، كما يساعد العضلات على استخدام وتخزين الأكسجين بشكل صحيح.

يمكن أن يؤدي النقص المطول إلى "فقر الدم بسبب نقص الحديد" الذي يحدث بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الصحية (RBC) في الدم.، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالعدوى إلى حد أن جسم الطفل قد يفتقر إلى الهيموجلوبين ويتطلب نقل الدم أو علاجات الحديد للسيطرة على الحالة.

و في بعض الحالات ، يؤثر نقص الحديد أيضًا على نمو الدماغ لدى الطفل حيث قد يظهر مشاكل سلوكية.

أعراض نقص الحديد لدى الأطفالعلامات وأعراض نقص الحديد لدى الأطفال خفيفة وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، ويعرف معظم الآباء ذلك بعد أن يصاب الطفل بفقر الدم بسبب نقص الحديد ويظهر هذه الأعراض:

بشرة شاحبة

ضعف الشهية

برودة اليدين والقدمين

إعياء

التهيج

المشاكل السلوكية

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التنفس السريع

الالتهابات

لسان أحمر

أظافر هشة

تشققات في جانب الفم





1. من المهم جدًا إعطاء نظام غذائي مغذي ومتوازن للأطفال منذ البداية:بعد الولادة ، يمكنك استشارة طبيبك حول الجرعة اليومية من الحديد للطفل.

هناك العديد من المكملات الغذائية المصنوعة خصيصًا للأطفال والتي يمكنك إطعامها لطفلك، وبالنسبة للأطفال الرضع ، هناك حبوب مدعمة بالحديد يمكنك إعطاؤها للطفل بعد أن يتم فطامه من حليب الثدي.





2. الفول واللحوم المهروسة تكفى متطلبات الحديد في جسم الطفل.: قم بغلي الفاصولياء وهرسها حتى يتمكن الطفل من تناولها بسهولة دون مضغها لتكون سهلة الهضم.

للأطفال الصغار ، أضف الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء والسبانخ والفاصوليا في النظام الغذائي، فكلها غنية بالحديد وستساعد في زيادة الحديد في أجسامهم.





3. أعطهم أطعمة غنية بفيتامين سي لأنها تساعد على امتصاص الحديد الغذائي بسرعة في الجسم، فيجب إعطاء البرتقال والليمون والفراولة والطماطم والفلفل والورق الأخضر.

نظرًا لأنهم لن يأكلوا في شكل الخضروات ، يمكنك إعطائهم العصائر والخلطات بالنكهات المضافة التي يحبونها. بهذه الطريقة ، سيكون لديهم الطعام.

إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة ، استشر طبيب الأطفال واختبر الطفل. إذا كانت مستويات الحديد طويلة جدًا ، فقد يحتاج إلى مساعدة طبية مناسبة.