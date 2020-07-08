شكرا لقرائتكم خبر عن إلى متى يستمر موسم حساسية الربيع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الربيع أو الحساسية الموسمية قد تمتد مع بعض الناس لفترة أطول، ووفقا لطبيب الحساسية والمناعة بكلايفند كلينيك الدكتور ديفيد م. لانج، فإن مواسم الحساسية المختلفة تمتد لمعظم أيام العام، ويمكن أن يؤثر الطقس اليومي أيضًا على عدد حبوب اللقاح في أيام معينة مما يزيد من أعراض الحساسية مثل: العطس وسيلان الأنف.

وأوضح طبيب الحساسية والمناعة لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي أن "موسم حبوب لقاح الأشجار عادة ما يكون في بداية الربيع في شهري مارس وأبريل والنصف الأول من مايو، بينما يكون موسم حبوب لقاح العشب والخضرة في منتصف مايو حتى أوائل يوليو وموسم عشبة الرجيد عادة ما يكون من منتصف أغسطس حتى أشهر الشتاء."يمكن أن يؤثر الطقس اليومي أيضًا على عدد حبوب اللقاح في أيام معينة.

قال الدكتور لانج: "يغسل المطر حبوب اللقاح من الهواء ، لذا فإن الأيام الممطرة تميل إلى أن تكون أيامًا بها عدد أقل من حبوب اللقاح على العكس من ذلك ، عادة ما يكون لأيام الصيف الدافئة عدد أكبر من حبوب اللقاح."إلى جانب حبوب اللقاح ، قد يصبح المرضى أيضًا حساسين لجراثيم العفن المحمولة جواً.

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أشار الدكتور لانج إلى أن الجراثيم المحمولة جوا أكثر بكثير في الهواء المحيط من حبوب اللقاح والأهم من ذلك ، أن الطقس الأكثر دفئًا يمكن أن يكون وقتًا سيئًا بشكل خاص للعفن.

وقال أن العديد من المرضى يعانون من أعراض كلاسيكية من التهاب الملتحمة الأنفي (أعراض الأنف والعين) التي تحدث بشكل موسمي - مثل منتصف أغسطس خلال الصقيع ومن المحتمل أن يكون بسبب عشبة الرجيد."

وأضاف "ولكن ، في كثير من الأحيان ، نرى أشخاصًا يعانون من أعراض على مدار السنة وهناك زيادة في الأوقات الأكثر دفئًا من السنة. ولكن بعد ذلك قد نجد في اختبارات الجلد أنهم حساسون لحبوب اللقاح والعفن، بالإضافة إلى عث الغبار ووبر القطط أو الكلاب ".