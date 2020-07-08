شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بالتهاب المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المريء هو أي التهاب أو تهيج في المريء و هو الأنبوب الذي يرسل الطعام من الفم إلى المعدة، تشمل الأسباب الشائعة الارتجاع الحمضي والآثار الجانبية لبعض الأدوية والالتهابات البكتيرية أو الفيروسية و الارتجاع هو عودة محتويات المعدة والأحماض إلى المريء، وذلك وفقا لتقرير لموقع healthline.ويؤدى التهاب المريء الى الشعور بالكثير من الاضطراب ومجموعة متنوعة من الأعراض التي تشمل مشكلة في البلع، إلتهاب الحلق، حرقة في المعدة.

يمكن أن يؤدي التهاب المريء غير المعالج إلى تقرحات وتندب وتضيق شديد في المريء ، مما قد يكون حالة طبية طارئة.يتحسن معظم الأشخاص الأصحاء في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع مع العلاج المناسب، وقد يستغرق التعافي وقتًا أطول للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو العدوى.

أنواع التهاب المريءالتهاب المريء اليوزيني

يحدث التهاب المريء اليوزيني بسبب كثرة الحمضات في المريء ويحدث هذا عندما يزيد الجسم عن الحساسية، في الأطفال، يمكن أن يجعل هذا من الصعب تناول الطعام وفقًا لمستشفى بوسطن للأطفال ، يعاني طفل واحد من بين 10ألاف طفل من هذا النوع من التهاب المريء. تشمل المحفزات الشائعة الحليب، الصويا، بيض، قمح، الفول السوداني

يمكن للحساسية المستنشقة، مثل حبوب اللقاح ، أن تساهم أيضًا في هذا النوع من التهاب المريء.

ارتجاع المريء

عادةً ما يرجع التهاب المريء الارتجاعي إلى حالة تعرف باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي، يحدث الارتجاع المعدي المريئي عندما تعود محتويات المعدة مثل الأحماض إلى المريء، هذا يسبب التهاب وتهيج المريء المزمن.

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التهاب المريء الناجم عن الأدوية

يمكن أن يحدث التهاب المريء الناجم عن الأدوية عند تناول أدوية معينة بدون كمية كافية من الماء يؤدي هذا إلى بقاء الأدوية في المريء لفترة طويلة جدًا تشمل هذه الأدوية مسكنات الألم، مضادات حيوية، كلوريد البوتاسيوم

التهاب المريء المعدي

التهاب المري المعدي نادر ويمكن أن يكون بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات هذا النوع شائع لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز والسرطان والسكري.

أعراض التهاب المريء

صعوبة البلع ، ألم عند البلع.، إلتهاب الحلق، صوت أجش، حرقة في المعدة، ارتجاع الحمض، ألم في الصدر ، غثيان، التقيؤ، ألم بطني ، انخفاض في الشهية، سعال.

قد يعاني الأطفال الصغار جدًا من صعوبة في التغذية ويعانون من الأعراض التالية:

ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، تستمر الأعراض لأكثر من بضعة أيام، الصداع، أوجاع العضلات، أو الحمى