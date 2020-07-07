«استشاري» ينصح بحلول لعلاج مرض شائع لدى كبار السن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الطبيب فيصل الصّفي، استشاري طب الباطنة والمتخصص في علاج كبار السن والشيخوخة، بممارسة رياضة المشي والجري والسباحة لتقوية عضلات الظهر. وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “آلام الظهر من أكثر الشكاوي شيوعا لدى الكبار، ولسلامة عضلات الظهر ركز على رياضة المشي، الجري والسباحة”. وأضاف الطبيب فيصل الصفي أن المشي والسباحة والجري كلها رياضات تعمل على تقوية عضلات الظهر.

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