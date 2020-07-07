"الصحة العالمية": كورونا ينتشر عبر الهواء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترفت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بظهور دليل على احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي "كوفيد-19" الناجم عنه.

وقالت الخبيرة بالمنظمة، بينيديتا أليجرانتسي، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن المنظمة تعتقد أنها "كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال" الفيروس المستجد.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت يوم السبت إن 239 عالما في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة قالوا فيها إنه تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

وذكر العلماء أن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس أو قطرات أصغر كثيرا تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة.

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في سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن فريقا من خبرائها سيسافر إلى الصين في نهاية الأسبوع للتحضير لدراسة عن أصول فيروس كورونا المستجد والطريقة التي تحور بها للانتقال من الحيوانات إلى البشر.

وقال مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة في إفادة صحفية بجنيف: "من الواضح أن أفضل مكان لبدء (الدراسة) هو مكان ظهور المرض لدى البشر في البداية، حيث إن أول تجمعات للالتهاب الرئوي اللانمطي، حدثت في ووهان".

وقالت الصين، التي واجهت انتقادا شديدا من الولايات المتحدة ودول أخرى اتهموها بالتكتم والتعامل المتأخر مع الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي، إنها كانت تتحلى بالشفافية طوال المراحل الأولى من الوباء.