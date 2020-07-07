مستشفى دبي الميداني يحتفل بمغادرة آخر مصاب بكورونا بعد تعافيه

أعلن مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي عن مغادرة آخر مصاب بـ"كوفيد-19" من مستشفى دبي الميداني بعد شفائه.



وبذلك يغلق المستشفى أبوابه بعد جهود كبيرة أبرزت تميز خط الدفاع الأول الذي أشرف على رعاية المرضى وعلاجهم طوال هذه الفترة.

وأدار مستشفى دبي الميداني الطاقم الطبي التابع لهيئة الصحة بدبي وبدعم إضافي من قطاع الرعاية الصحية الخاص وأكثر من 279 من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين، إلى جانب 200 متطوع ممن شاركوا في توفير مجموعة من الخدمات الصحية والوقائية المتنوعة.

وأكد الدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، أن مغادرة آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد هو نتيجة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، والتزام أفراد المجتمع وتعاونهم ما يدعو إلى التفاؤل بأن دبي تمضي بخطى ثابتة على طريق التعافي التام.

وأضاف: "بفضل كفاءة السياسات والإجراءات التي اتخذتها دبي في مواجهة تحدي جائحة كوفيد-19، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أظهرت دبي مرونة وجاهزية للتعامل مع الأزمات الطارئة".

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بدوره، قال حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الإنجاز الذي حققه مستشفى دبي الميداني، وما تحققه المستشفيات والمنشآت الطبية في نفس الاتجاه، يعكس الجهود الكبيرة المستمرة لخط دفاعنا الأول من الأطباء والممرضين والكوادر الفنية المتخصصة والإدارية، ممن تفانوا بكل مسؤولية والتزام في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وأكد أن العمل المتواصل على مدار الساعة إلى جانب توفر أفضل التجهيزات واتباع أحدث بروتوكولات العلاج العالمية ساعد في تماثل المرضى للشفاء السريع.

وأوضح أن شفاء وخروج جميع الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني، وعددها 1269 حالة، يبرز الكفاءة العالية التي يتميز بها النظام الصحي في دبي.

وقالت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية، مدير مستشفى دبي الميداني، إن النتائج النهائية لفحص آخر مصاب في المستشفى كانت سلبية، معبرة عن فرحتها بعد انقضاء أيام وشهور من التحدي والشجاعة في مواجهة الفيروس.

وتوجهت بالشكر لخط الدفاع الأول على جهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية التي تبشر بانحسار الفيروس والانتصار عليه.

من جهته عبر المريض هيروكي فوجيتا ياباني الجنسية، المعافى من فيروس كورونا عن جزيل شكره لدولة الإمارات وللطاقم الطبي في المستشفى الميداني على رعاياتهم واهتمامهم.