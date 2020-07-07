سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر السعر الرسمي في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان، مثل بنوك الخرطوم والسعودي السوداني وبيبلوس أفريقيا والسوادني الفرنسي.

وفي السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، 143 جنيها دون تغير عن سعر إغلاق أمس الإثنين.

ويتوقع خبراء سوق المال في السوق السودانية أن يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعه ليتخطى حاجز 150 جنيها خلال الشهر الجاري، وقال بعضهم "إن وصول الدولار لحاجز 200 جنيه أمر غير مستبعد خلال الفترة المقبلة".

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سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو في بنك السودان المركزي 62.21 للشراء، و62.52 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية (السوداء) جاء سعر اليورو عند مستوى 160.16 جنيه.

وسعر الإسترليني في سوق الصرف السودانية بلغ على شاشات تداول بنك السودان المركزي، 68.76 جنيه للشراء، و69.11 جنيه للبيع، مقابل 177.32 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في أغلب بنوك السودان عند مستوى 14.66 للشراء، و14.73 جنيه للبيع، بينما في السوق السوداء سجل 38.13 جنيه سوداني.

وسعر الدرهم الإماراتي ظهر على شاشات تداول أغلب البنوك السودانية عند مستوى 14.97 للشراء، و15.04 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل 39.17 جنيه سوداني.

وعن سعر الدينار الكويتي فسجل في أغلب البنوك السودانية وبنك السودان المركزي سعر 177.59 للشراء، و178.47 جنيه للبيع، فيما استقر سعره بالسوق السوداء عند 264 جنيها.