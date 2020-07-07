تفاصيل مثيرة في واقعة توقيف فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي

تفاصيل مثيرة واعترافات جريئة أدلت بها هدير الهادي إحدى فتيات التيك توك المتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإغراء لممارسة الدعارة والرزيلة.

رصدت الإدارة لمباحث العامة للآداب بوزارة الداخلية، من خلال تحرياتها فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك والتي تظهر فيها فتاة شهيرة باسم "هدير الهادي" وهي تقوم بالإعلان عن نفسها وعرض مقاطع إباحية تحرض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة.

وسطر المقدم أحمد اسماعيل محضر ضبط المتهمة بمنطقة الحصري بـ6 أكتوبر، حيث كانت تنظر أحد أصدقائها وهو شاب يحمل إحدى الجنسيات العربية، وذلك بناء على اتفاق بينهما للممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية.

واصطحبت قوة الضبط من مباحث الإدارة العامة لحماية الآداب المتهمة إلى محل سكنها داخل كومبوند بحدائق أكتوبر، لتفتيش شقتها وعثر بداخلها على أجهزة تصوير تستخدمها في انتاج فيديوهات لنفسها، كما وجدت فلاشه عليها مقاطع جنسية للفتاة مع أحد الأشخاص، واعترفت المتهمة بأنها تربطهما علاقة ويقوم بالإنفاق عليها وأحيانا يقيم معها.

وفى تحقيقات النيابة ادعت الفتاة بان والدها مليونير ووالدتها سيدة أعمال، وأنها لا تقدم مواد إباحية، لكن مع تضيق الخناق عليها ومواجهتها بكل الأفلام والصور المخلة والخادشة للحياء التي قامت الإدارة لمباحث العامة للآداب بتجميعها لها من المواقع الإباحية، انهارت تماما واكدت إن أسرتها متوسطة الحال وفى حالة متواضعة وتقوم بالصرف على معيشتهم من خلال تحويل الأموال لهم.

وأضافت الفتاة أنها كانت تعمل في شركة دعاية للمنتجات على مواقع التواصل الاجتماعى وقامت باستقطابها لعرض نفسها وتسجيل مقاطع خادشة للحياء لتسويق المنتجات مستغلين حالة الفقر مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الشركة كانت تطلب منها الترويج للمنتجات باستخدام الإثارة.

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كما تضمنت التحقيقات كافة المحادثات الجنسية التي قامت خلالها المتهمة بالاتفاق مع الشاب العربي لمقابلتها أمام مسجد الحصري.

وقامت النيابة العامة بالانتقال إلى شقة المتهمة والتي عاينتها ثم أمرت بتشميعها وحبس "هدير" 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما واستمعت النيابة إلى أقوال الجيران الذين أكدوا تضررهم من تصرفات الفتاة المشينة خاصة خروجها ودخولها مع الشباب دون حياء.

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