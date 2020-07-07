دوقة كورونول تكشف تفاصيل الحياة فى الإغلاق وتصف الأمير تشارلز بالأكثر لياقة

ستناقش كاميلا دوقة كورونول الحياة في الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تفتقد أحفادها، وكيف أن تشارلز، أمير ويلز هو الرجل الأكثر لياقة الذي تعرفه فى عمره وستكشف كل تلك المواضيع في مقابلة إذاعية قادمة.

و من المقرر أن تغطي كاميلا، 72 عامًا، مجموعة واسعة من الموضوعات حيث تقوم بأول لقاء معدل لها ومسجل على الراديو في بي بي سي راديو 5 لايف، عرض إيما بارنيت وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وستكشف الدوقة كيف يظل زوجها، أمير ويلز، في حالة جيدة على الرغم من معاناته مع كوفيد 19، في وقت سابق من هذا العام.

وفي جزء مسجل مسبقًا من العرض، ستقول كاميلا: "ربما يكون الرجل الأقوى في عصره الذي أعرفه، أنه يمشي ويمشي ويمشي، يترك الجميع على بعد أميال".

ومن جهة أخرى كان كاتب ملكي قد أدعى أن الأمير تشارلز، أمير ويلز، "رأى مشاكل في المستقبل" عندما انضمت ميجان ماركل إلى العائلة الملكية، على الرغم من كون أمير ويلز من محبي شخصيتها القوية.ووفقا لنيجل كاوثورن، مؤلف كتاب الأمير أندرو وإيبشتاين والقصر، كان أمير ويلز، 71 عاما، قلقا لأنه لا توجد سوى مكان واحد لملكة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، أفاد أن أمير ويلز كان قلقًا بشأن شعبية ساسكس المتزايدة، وكان حريصًا على إبقاء ميجان فى حجم صغير وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

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وفي حديثه إلى فابلوس، قال المؤلف الملكي عن تشارلز:"أعتقد أنه يحب النساء الأقوياء، ولكن في العائلة الملكية لا يوجد سوى مكان لملكة واحدة" ،وبمقارنة شعبيتها بشعبية أندرو عندما التقيا، أضاف: أعتقد أنه توقع مشاكل كبيرة مع العائلة".

وتابع :"من أجل العائلة، سيشعر أن هذه النتيجة أفضل أن تكون الملكية ميجان صغيرة الحجم بدلاً من كوكبة من النجوم في مدارات منفصلة."

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