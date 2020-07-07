إيفانكا ترامب تقضى العطلة مع زوجها وأبنائها في "عيد الاستقلال"

استرجعت ايفانكا ترامب نجلة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب ومستشارته، لقطات من احتفالاتها مع أسرتها بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي، وذلك من خلال صور مع زوجها وابنائهم نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت خلال الصور في منتهي السعادة وعلقت عليها بكتابة : "الكثير من الحب والذكريات السعيدة تزامنت مع الرابع من يوليو".

وكانت إيفانكا ترامب، قد حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من داخل غابات الولايات المتحدة الاميركية، وهي ترتدي ملابس "COWBOY" الشهيرة بالقبعة وتمتطي حصانا ، ونشرت ابنة الرئيس الأميركي، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، لتحظي بمشاركة كبيرة من قبل متابعيها، بعد احتفالها أمس بعيد الأستقلال الأميركي وسط عائلتها.

كما احتفلت ايفانكا أول أمس، بخلق 4.8 مليون وظيفة فى شهر يونيو الماضى، مشيرة إلى أنه أكبر مكسب شهرى فى عدد الوظائف تم تحقيقه.

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تم خلق وتوفير 4.8 مليون وظيفة فى يونيو لتحطيم التوقعات، أكبر مكسب شهرى تم تسجيله على الإطلاق!، دونالد ترامب جعلنا على الطريق لعودة أميركية عظيمة".

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وفى سياق آخر حرصت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الحإلى للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب على عدم تفويت عيد الأب، وحرصت على تهنئة زوجها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركى بتلك المناسبة من خلال نشر صورة تجمعها به وبأبنائهم أيضاً حيث علقت عليها بكتابة: "ممتنة لجميع الذكريات الجميلة ودوما أراك متحمسا لتقديم المزيد، عيد أب سعيد، جاريد، نحن أنت".

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