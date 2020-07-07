هذه طريقة تجهيز الدجاج المشوي بالزبادي للرجيم

فراخ مشوية بالزبادي للرجيم .. استمتعي بطبخات الدجاج الدايت بأفضل مذاق بخلطة اللبن الزبادي والبهارات المميزة، وصفة سهلة وسريعة وقليلة السعرات الحرارية، جربي صدور الدجاج بالتتبيلات المميزة مع مطبخ سيدتي

وقت الطهى

30 دقيقة

يكفي ل

4 أشخاص

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور

- لبن زبادي : 2 كوب

- كزبرة خضراء : كوب (مفرومة)

- البصل : نصف حبة (مفروم فرماً خشناً)

- الثوم : 6 فصوص (مفروم)

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- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- بهارات الجرام ماسالا : ملعقة كبيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

نضع اللبن الزبادي، والكزبرة والبصل والزيت والثوم وعصير الليمون وغارام الماسالا والملح والفلفل في الخلاط الكهربائي، ثم نترك المكونات حتى يتكون لدينا مزيج ناعم.

نضع صدور الدجاج في وعاء كبير، ثم نسكب التتبيلة عليها، ونغطيها ثم ندخلها للثلاجة ونتركها لمدة ثلاث ساعات.

نخرج صدور الدجاج من الثلاجة، ونضعها في الفرن لمدة 35 دقيقة.

بعد أن يشوى الدجاج، نخرجه من الفرن ثم نضعه في طبق التقديم مع المقبّلات والسلطات بحسب الرغبة.

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