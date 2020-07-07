خطوات عمل رولات الجلاش بالقشطة على طريقة المحترفين

رولات الجلاش بالقشطة .. قدمي الحلويات العربية الشهية طيبة المذاق بطعم لا يقاوم مع مطبخ سيدتي، بإمكانك تحضيرها في البيت بكل سهولة، وقدميها مزينة بالشيرة (الشربات) بحسب الرغبة

وقت الطهى

30 دقيقة

يكفي ل

4 أشخاص

المقادير

- عجينة الجلاش الجاهزة : عبوة

- سمن : 240 غراماً (مذاب)

- قطر : 2 كوب

- لبن : 2 كوب

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

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- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء كبير نضع السكر والنشا واللبن على نار متوسطة ونستمر بالتقليب حتى الحصول على قوام ثقيل.

ثم نبدأ بتحضير ورق الجلاش عن طريق دهنه بالسمن باستخدام فرشاة.

طبقي ورقة الجلاش إلى نصفين وضعي مقدار من حشو القشطة في المنتصف واتركي فراغ مناسب في الجانبين.

ارفعي الجانبين إلى الداخل ولفي ورقة الجلاش على شكل "رول".

كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من الكمية الموجودة.

ضعي رولات الجلاش في صينية مدهونة بالقليل من السمن مع ترك مسافة بين كل أصبع والآخر وادهني وجه الأصابع بالقليل من السمن.

على درجة حرارة 180 درجة، ضعي صينية الجلاش لمدة 20 دقيقة حتى يحمر وجهها ويصبح ذهبي اللون.

بعد خروج الصينية اسكبي عليها الشربات مباشرة واتركيها تبرد.

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