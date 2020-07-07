شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية:كورونا يمكنه العيش لمدة 4 أيام على جلود الحيوانات خاصة الخنزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة أمريكية أن الفيروس التاجى الجديد يمكن أن يعيش الفيروس لأيام على جلد الحيوان، ومن بين العينات وجد أنه يبقى على قيد الحياة لفترة أطول في درجة حرارة الغرفة على جلد الخنزير حتى 4 أيام.

وفقًا للباحثين من أكبر مختبر عسكري أمريكي للأسلحة البيولوجية، فأن الفيروس بقى مستقر على الجلد في درجات حرارة مبردة طوال التجربة التي استمرت أسبوعين

في فورت ديتريك بولاية ماريلاند ، ووفقا لتقرير الجريدة الصينية " SCMP" اختبر باحثو الجيش الفيروس على سطح مواد مختلفة، بما في ذلك العملات الورقية غير المتداولة ونسيج بوليستر قطن غير مستخدم ، وفقًا لورقة غير مراجعة من قبل الأقران نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv .org



دراسة أمريكية الفيروس يعيش 4 أيام على جلد الحيوناتا

وقال الباحثون في معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي، إنهم قلقون من أن اللحوم يمكن أن تساعد في انتشار الفيروس التاجي.

وقال الفريق بقيادة ديفيد هاربورت من قسم السلامة الحيوية في القاعدة: "بدون برنامج مكثف للاختبار وتتبع العقد ، من المرجح أن يستمر النقل حول مصانع تعليب اللحوم مشكلة".

وجاءت الدراسة الأمريكية بعد تفشي مفاجئ للفيروس التاجي في بكين الشهر الماضي، وارتبطت معظم الحالات التي يزيد عددها عن 300 حالة من مرض Covid-19 ، وهو المرض الذي يسببه العامل الممرض ، بسوق طعام يبيع منتجات اللحوم والخضروات من الداخل والخارج، وقد أدى تفشي المرض إلى إغلاق جزئي لرأس المال الصيني واختبار الفيروسات لأكثر من 10 ملايين من السكان.

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واشتبهت السلطات الصحية الصينية في أن الفيروس ربما دخل السوق عن طريق اللحوم المجمدة المستوردة ، لكن لم يكن لديهم دليل مباشر. تفاصيل الدراسة وضع الفريق الطبى، فيروس كورونا على جلد الخنازير وأبقوا العينات عند 4 درجات مئوية (39.2 درجة فهرنهايت) ، وعادة ما يتم الاحتفاظ بدرجة حرارة لحم الخنزير في مصانع تعبئة وتجهيز اللحوم. تفاصيل الدراسة وضع الفريق الطبى، فيروس كورونا على جلد الخنازير وأبقوا العينات عند 4 درجات مئوية (39.2 درجة فهرنهايت) ، وعادة ما يتم الاحتفاظ بدرجة حرارة لحم الخنزير في مصانع تعبئة وتجهيز اللحوم.

وكان متوسط ​​عمر نصف السلالات الفيروسية - وهو الوقت الذي تستغرقه نصف الكائنات المسببة للموت - حوالي 47 ساعة، و السلالات القابلة للحياة ظلت قابلة للكشف لمدة تصل إلى أسبوعين في الظروف المبردة.

وكان الفيروس التاجي غير مستقر نسبيا، واستخدم الحمض النووي الريبي أحادي الجديلة لتخزين المعلومات الجينية بدلاً من الحمض النووي الأقوى والحبل المزدوج، ولكن وجدت بعض الدراسات السابقة أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يبقى لفترة أطول في البيئة من غيرها.

وقال الباحثون: "من المرجح أن أي بقايا فيروسية من العمال الذين يعانون من أعراض أو من دون أعراض في غياب [معدات الوقاية الشخصية] سيبقى صالحًا لفترة طويلة من الزمن على سطح منتجات اللحوم أو الأسطح الأخرى".

"حتى مع التنظيف المكثف ، يمكن أن يحدث الانتقال في وجود عاملين بدون أعراض ، ولا يتم تشخيصهم بسبب الاستقرار المعزز للفيروس والأحمال الفيروسية العالية حتى في الحالات غير المصحوبة بأعراض في الممرات الأنفية."