شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مركبات تمنع تكرار فيروسCOVID-19 داخل الخلايا ..هل تنجح فى وقف كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع عدد ضحايا جائحة COVID-19 ، يواصل العلماء في جميع أنحاء العالم جهودهم لتطوير علاجات فعالة ولقاح ضد فيروس الجهاز التنفسي شديد العدوى.وعمل علماء جامعة مورساني للطب في جامعة جنوب فلوريدا للصحة مؤخرًا مع زملائهم في كلية الصيدلة بجامعة أريزونا الأمريكية، لتحديد العديد من المركبات الموجودة التي تمنع تكرار فيروس COVID-19 (SARS-CoV-2) داخل الخلايا البشرية نمت في المختبر.

أظهرت جميع المثبطات تفاعلات كيميائية وهيكلية قوية مع بروتين فيروسي مهم لقدرة الفيروس على التكاثر، وذلك وفقا لدراسة نشرت فى مجلة " Cell Research "



يحدد العلماء المركبات التي تمنع تكرار فيروس COVID-19

يستهدف أكثر المرشحين الواعدين للأدوية - بما في ذلك دواء boceprevir المعتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وعقار مضاد للفيروسات البيطرية الاستقصائي يعرف باسم GC-376 - الجزء البروتيني للفيروس SARS-CoV-2 (Mpro) ، وهو إنزيم يقطع البروتينات التي تشكل ضفيرة طويلة التي ينتجها الفيروس عندما يغزو خلية بشرية.

وبدون البروتين Mpro ، لا يمكن للفيروس أن يتكاثر ويصيب خلايا جديدة، وقد تم التحقق من صحة هذا الإنزيم بالفعل كهدف دواء مضاد للفيروسات لمرض السارس الأصلي ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ، وكلاهما يشبه جينياً كورونا - CoV - 2.

قال يو تشين ، أستاذ مشارك في قسم الطب الجزيئي وأحد مشاركي مؤلف كتاب "مع مرض معدٍ ناشئ بسرعة مثل COVID-19 ، ليس لدينا الوقت لتطوير أدوية جديدة مضادة للفيروسات من الصفر".

قبل الوباء ، طبق الدكتور تشين خبرته في تصميم الأدوية القائمة على البنية للمساعدة في تطوير مثبطات (مركبات دوائية) تستهدف الإنزيمات البكتيرية التي تسبب مقاومة لبعض المضادات الحيوية الموصوفة بشكل شائع مثل البنسلين.

يركز مختبره الآن تقنياته المتقدمة ، بما في ذلك علم البلورات بالأشعة السينية والرسو الجزيئي ، على البحث عن طرق لإيقاف فيروس كورونا SARS-CoV-2.

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4 مرشحات للأدوية قد تحارب فيروس كورونا

تم وصف المرشحين الأربعة الرائدين للأدوية من قبل فريق الصحة بجامعة أريزونا- USF كأفضلهم (الأكثر فعالية وتحديدًا) لمحاربة COVID-19 وهم :

Boceprevir :

وهو دواء لعلاج التهاب الكبد C ، هو الوحيد من المركبات الأربعة المعتمدة بالفعل من قبل FDA، الأمر الذى قد يسرع الخطوات اللازمة للحصول على موافقة للتجارب السريرية لـ COVID-19 .

GC-376 :

دواء بيطري استقصائي لسلالة مميتة من الفيروس التاجي في القطط ، والذي يسبب التهاب الصفاق المعدي السنوري، وهو مانع قوى لإنزيم Mpro في الاختبارات البيوكيميائية ، ولكن قبل أن تبدأ التجارب البشرية ، سيحتاج إلى اختباره في نماذج حيوانية من كورونا.

مثبطات كالبين II و XII :

وهى مثبطات السيستين التي تم فحصها في الماضي بحثًا عن السرطان وأمراض التنكس العصبي ، وغيرها من الحالات ، وأظهرت أيضًا نشاطًا قويًا مضادًا للفيروسات.

واستنتجت الدراسة أنه بدلاً من تعزيز نشاط الإنزيم الفيروسي ، كما تفعل عادةً الأدوية ، تقلل المركبات السابقة بشكل كبير من نشاط الإنزيم الذي يساعد SARS-CoV-2 على عمل نسخ من نفسه.