شكرا لقرائتكم خبر عن أكل حيوان المرموط .. قصة ظهور الطاعون الدبلى فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيوان المرموط.. هو المتهم الجديد في نقل مرض الطاعون الدبلي الذى ظهر في الصين، حيث أعلنت الصين حالة التأهب القصوى يوم السبت الماضى وتم ربط حالتين من الطاعون الدبلي بأكل لحم حيوان المرموط الخام، بعد دخول صبي يبلغ من العمر 15 عامًا إلى المستشفى.

وبحسب جريدة "دايلي ميرور" البريطانية وجهت الصين إنذارًا في منطقة منغوليا الداخلية في باينور مع وضع المنطقة في حالة تأهب من المستوى الثالث وحظرت السلطات صيد وأكل الحيوانات التي يمكن أن تحمل الطاعون، وطلبت من الجمهور الإبلاغ عن أي حالات يشتبه أنها طاعون أو حمى بدون أسباب واضحة، والإبلاغ عن أي حيوان مرموط مريض أو ميت.

وحيوان المرموط يتبع فصيلة السنجاب من رتبة القوارض وهو أكبر حيوان في فصيلة السنجابيات يعيش في الجحور.وتوفي شخصان من الطاعون في منغوليا العام الماضي بعد إصابتهما بالمرض من أكل اللحم النيء للمرموط.

وأول أمس نُقل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا من سوق أولانخوس في منغوليا إلى مستشفى محلي بعد تناول مرموط اصطاده كلب وكا الطفل لديه حمى عالية علاوة على رجل يبلغ من العمر 27 عاماً وشقيقه، 17 سنة، في المستشفى وحالتهم تبدو"مستقرة".

وشهدت مدينة في منغوليا الداخلية الصينية حالة مؤكدة من المرض، وهو راعي أغنام وقالت اللجنة الصحية لمدينة بايانور إنه في حالة مستقرة.

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قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية في أولان باتور، عاصمة منغوليا، إن تناول لحوم المرموط النيئة هو علاج شعبي لصحة جيدة في الصين، لكن المرموط هو ناقل معروف لبكتيريا الطاعون.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يقتل الطاعون الدبلي - وهو مرض بكتيري ينتشر عن طريق البراغيث التي تعيش على القوارض البرية - شخصًا بالغًا في أقل من 24 ساعة.وسيستمر أحدث تحذير صحي محلي في منطقة باينور حتى نهاية عام 2020.



حيوان المرموط

وجاء في بيان صادر عن هيئة الصحة المحلية "في الوقت الحاضر، هناك خطر انتشار وباء الطاعون البشري في هذه المدينة.. يجب على الجمهور تحسين وعيه وقدرته على الحماية الذاتية، والإبلاغ عن الظروف الصحية غير الطبيعية على الفور".

العام الماضى توفى زوجان بسبب الطاعون الدبلى فى مقاطعة بيان اولجى المنغولية بعد تناول اللحوم النيئة العام الماضى.

تأتي أنباء الطاعون الدبلي بسرعة بعد أن أصدر باحثون صينيون مهتمون تحذيرًا بشأن جائحة محتملة أخرى ناجم عن فيروس أنفلونزا في الخنازير.



