- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن علامة جديدة تكشف الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يوليه 2020
يبرز أطباء الأسنان والعلماء خاصية مفاجئة أخرى تجلبها عدوى فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "إزفيستيا" إن مرض "كوفيد – 19" يمكن أن يتسبب في ظهور عمليات التهاب في فم شخص مصاب به.
وعلى سبيل المثال فإن الأطباء في البرازيل لاحظوا في فم الشخص البالغ المصاب بالفيروس قرحا وشقوقا.
وتوصل الأطباء إلى استنتاج مفاده بأن الالتهابات والقرح والشقوق في الفم تعد مؤشرات ثانوية ناتجة عن تدهور صحة المريض بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأشار العلماء كذلك إلى مؤشرات ثانوية أخرى يمكن اعتبارها عواقب وأدلة على الإصابة بالمرض في وقت واحد، وبينها اضطرابات الذوق وفقدان الطعم ونزيف الدم الخفيف في الفم وإصابات اللسان والغشاء المخاطي وتقرحات مؤلمة وغيرها.
مع ذلك فإن رئيسة قسم أمراض الأسنان في جامعة الطب الحكومية بموسكو، إيرينا ماكييفا، أشارت إلى أن المرضى المصابين بالسكري وفيروس كورونا في وقت واحد غالبا ما يشكون من شدة الجفاف في الفم.
لكن تلك العلامة قد لا تكون ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. ويتسبب فيها تعاطي بعض الأدوية التي وصفها الأطباء ضد العدوى.
وكان الأطباء قد ذكروا في وقت سابق عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينها سن المريض والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري ومرض السرطان والأمراض المزمنة لأجهزة التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر علامة جديدة تكشف الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.