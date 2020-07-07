شكرا لقرائتكم انخفاض منسوب مياه نهر الفرات يهدد حياة مليوني سوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser لا حلول تلوح في الافق مع تركيا التي تستخدم سلاح المياه لتركيع المنطقة لأجندتها الإستعمارية.. انخفاض منسوب مياه نهر الفرات يهدد حياة مليوني سوري يعتمدون على النهر في الحصول على الكهرباء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض منسوب مياه نهر الفرات يهدد حياة مليوني سوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.