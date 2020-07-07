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لا حلول تلوح في الافق مع تركيا التي تستخدم سلاح المياه لتركيع المنطقة لأجندتها الإستعمارية.. انخفاض منسوب مياه نهر الفرات يهدد حياة مليوني سوري يعتمدون على النهر في الحصول على الكهرباء
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