شكرا لقرائتكم رصاص اغتيال الناشطين في العراق يعود مجددا ويطال هشام الهاشمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser بعد أن توقف عن حصد الضحايا بالرصاص المجهول منذ مارس الماضي.. شبح الاغتيالات في العراق يعود ليطل برأسه مجددا ويغتال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي

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