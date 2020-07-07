محادثة صوتية مسربة تكشف حقيقة إسقاط الطائرة الأوكرانية

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أكد على أن إيران تعمدت ترك المجال الجوي مفتوحا لتستطيع قصف قاعدة عين الأسد في العراق.. العربية تحصل على تسجيلات مسربة
لمسؤول التحقيق عن الحادثة حسن رضايفار الذي عزلته إيران تكشف حقيقة إسقاط الطائرة الأوكرانية
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