محادثة صوتية مسربة تكشف حقيقة إسقاط الطائرة الأوكرانية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أكد على أن إيران تعمدت ترك المجال الجوي مفتوحا لتستطيع قصف قاعدة عين الأسد في العراق.. العربية تحصل على تسجيلات مسربة

لمسؤول التحقيق عن الحادثة حسن رضايفار الذي عزلته إيران تكشف حقيقة إسقاط الطائرة الأوكرانية

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