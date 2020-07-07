سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية ، 186 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة . وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.565 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 239 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 10.281 حالة . قد يهمك ايضا: لبنان تُسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تونس تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.