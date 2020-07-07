شفاء 514 حالة من فيروس كورونا في الكويت

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 514 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد .
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 41.515 حالة ، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .
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