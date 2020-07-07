السودان تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 127 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وثمان حالات وفاة .

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9.894 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 616 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 4899 حالة .

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