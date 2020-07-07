طريقة مبتكرة لتحضير سندويتش بيض تثير إعجاب رواد مواقع التواصل

القاهرة - لايف ستايل
انتشرت وصفة فريدة لتحضير سندويشة بيض مثالية بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاجأ معظم المستخدمين بسهولة تحضير الوصفة المكونة من البيض والجبن وشرائح اللحم.
قامت مستخدمة تطبيق "تيك توك"، "@Ivycher"، بنشر مقطع فيديو للطريقة البسيطة، حيث تبدأ بوضع بيضتين في وعاء مع إضافة الملح والفلفل وخلطهم جيدا باستخدام الشوكة.
ثم يتم وضع البيض على المقلاة وغمس قطع الخبز فيه من كلا الجانبين، وبعدها تترك المستخدمة الخبز في المقلاة مع البيض وتقلب البيض مع الخبز حين يجهز.
والآن أصبح البيض فوق الخبز ما يسمح بإضافة الجبن وشريحة اللحم وطي السندويشة من دون إحداث فوضى.
حصل الفيديو على أكثر من 250 ألف مشاهدة ومئات التعليقات كما أوضحت الطباخة، إنه يمكن تغيير المكونات واستخدام شرائح الدجاج أو التونة أو أي شيء آخر تريده
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