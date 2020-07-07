شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق فى حياة الظلام ..كلب يمنح صاحبه حياة جديدة بعد إصابته بالعمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صديق وفى ومعين وقت الأزمات" فلم يعرف هذه الكلمات سوى مربى الكلاب الذين عاشوا معهم فترات طويلة وتأكدوا من وفائهم وحبهم، كانت إحدى القصص لرجل فقد بصره وفقد معه الامل والحياة ولكن اعاد له الكلب الخاص به حياته من جديد واصبح رفيقه بعد حياة من الظلام.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ،فقد بول الذى يبلغ من العمر 56 عام بصره بعد اصابته بحالة العين التكنسية عندما كان فى الـ 21 من عمره، مثله مثل آلاف الآخرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين فقدوا البصر، تحول العالم إلى مكان صعب وشعر بولس أن استقلاليته بدأت في التلاشي - حتى تلاقى مع الكلب المرشد بولت في حياته.



الكلب مع صاحبه

على الرغم من معرفته أنه سيفقد رؤيته ذات يوم بعد اصابته بالمرض لكنه استمتع بكل لحظة من حياته المهنية لمدة 25 عامًا كمدير إبداعي،"وقال لا أستطيع أن أشرح كم استمتعت به بالفعل، لم تكن وظيفة أبدًا ولكنها كانت متعة خالصة لمدة 25 عامًا.

يشرح بولس قائلاً: "مع اضطراب العين الذي أعاني منه ، تنهار رؤية المرء ببساطة". "أنا الآن أقل بنسبة 10 في المائة من الرؤية في إحدى العينين ولا توجد رؤية في العين الأخرى ، وهذا يجعل السفر أثناء النهار صعبًا ، والسفر في الليل أمر مستحيل.

بمجرد مواجهة حقيقة بصره المتدهور ، اتخذ القرار الصعب بالتقاعد مبكرًا من حياته المهنية المحبوبة، و كافح بولس للتكيف مع حياته الجديدة المتقاعدة مع تفاقم رؤيته ، واضطر إلى فقدان المزيد من الاستقلال الذي تمتع به طوال حياته.

للأسف ، تجربة بول ليست فريدة من نوعها، هناك ما يقرب من مليوني شخص في المملكة المتحدة يعانون من فقدان البصر ، ومن المقرر أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2050.

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بول والكلب

على الرغم من العدد المتزايد من الأشخاص المصابين بفقدان البصر ، فإن 70 في المائة من البالغين لا يتلقون أي دعم خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من تشخيصهم. هم أيضا أكثر عرضة لمواجهة سوء التعليم ، وارتفاع معدلات البطالة ، والاكتئاب ، والوحدة ، وانعدام الأمن المالي طوال بقية حياتهم.

عندما بدأ بول التكيف مع حياته الجديدة ، تواصل بول مع Guide Dogs هو مكان لتوفير الكلاب لمساعدة ومرافقة المكفوفين لطلب الدعم منهم ، وبعد مرور الوقت على قائمة الانتظار لبول ، وما يقرب من عامين من التدريب لبولت ، تم تقديم الاثنين أخيرًا - ووقع بول في حبه على الفور

تأهل بول وبولت كشريك رسمي للكلاب المرشدة في نوفمبر 2018 ، وكانا إلى جانب بعضهما البعض منذ ذلك الحين.

بفضل بولت ، استعاد بولس الاستقلال الذي فقده ، ويثق في قدرات بولت تمامًا، وقال إذا كان بولت يعتقد أن الطريق واضح ، فيمكنني أن أكون واثقًا من ذلك.

يقول"الآن يمكنني أن أذهب إلى العديد من الأماكن التي لا أعرفها، معلومات بولت غير عادية ، من "العثور على المصعد" ، "العثور على الحاجز" ، "العثور على الرصيف" ، "العثور على المعبر". إنه مدهش جدا وذكى.

"واضاف، إنه كلب ذكي ، لدرجة أنه يتوقع أوامري، سوف يتسابق حتى المعبر لأنه يعلم أننا سنعبره،الجزء الأصعب هو عندما نكون في شارعنا العالي بجوار حديقة جميلة ، وأنا أخطط للذهاب إلى السوبر ماركت ، ويخطط بولت لأخذنا في نزهة!

يحب بولت أيضًا الذهاب إلى أماكن جديدة ، وهو يرفع من مستوى لعبته بصدق إذا كنا نحاول السير في شوارع مزدحمة مثل شارع أكسفورد. يبني ثقتي كل يوم.

"إنها مسؤولية غير عادية ، وكما تعلمون ، في نهاية المطاف ، نظرًا لأن نظري يعطيني المزيد من المشكلات مع مرور كل عام ، تصبح العلاقة بيني وبين بولت شريان حياة حقيقيًا. "