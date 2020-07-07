شكرا لقرائتكم خبر عن "الكوكتيل المزدوج".. يحصل على منحة 450 مليون لإنتاج لقاح ودواء لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "ريجينيرون" أنها بدأت تجربة المرحلة الثالثة من عقار الأجسام المضادة الذى يعمل على العلاج والوقاية من فيروس كورونا معا، والذى أطلق عليه "الكوكتيل المزدوج"، والذى بدأ التجارب الأخيرة من العقار، لتقييم قدرة الدواء على منع وعلاج عدوى فيروس كورونا التاجي.

وأشارت شبكة" CNN"، الإخبارية إلى أن تجربة المرحلة الثالثة من الدواء ستقيم قدرته على منع الإصابة بفيروس كورونا، بين الأشخاص غير المصابين بعد الاتصال الوثيق بشخص مصاب، مثل زميله المريض، موضحة أن الشركة ستجري تجربة الوقاية من المرحلة الثالثة، في حوالي 100 موقع ،ويتوقع أن تشمل 2000 مريض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما يقوم الباحثون بتجربة الدواء أيضًا فى المرحلة الثانية والثالثة من تجربتين، تختبر قدرته على علاج المرضى في المستشفى، والموجودين خارج المستشفى، من المصابين بفيروس كورونا، ستشمل هذه التجارب 1850 مريضاً في المستشفى، و 1050 مريضاً من الموجودين خارج المستشفى، ومن المتوقع إجراؤها في 150 موقعاً في الولايات المتحدة، والبرازيل، والمكسيك، وشيلي.

وأكدت الشركة،" نجري تجارب تكيفية متزامنة من أجل التحرك بأسرع وقت ممكن لتوفير حل محتمل لمنع وعلاج عدوى فيروس كورونا COVID-19، حتى في خضم وباء عالمي مستمر.

قال الدكتور جورج يانكوبولوس، المؤسس المشارك والمدير العلمي للشركة، أن التجربة تتم بالاشتراك مع المعهد الوطني للحساسية، والأمراض المعدية، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة، وتحصل" ريجينيرون "، على 450 مليون دولار لتصنيع العلاج، موضحا أن لقاح فيروس كورونا لا يزال على بعد أشهر، ولكن قد يكون العلاج بالأجسام المضادة أقرب.

وأعلنت شركة "ريجينيرون"، اليوم الثلاثاء، أنها مُنحت عقدًا بقيمة 450 مليون دولار لتصنيع وتوريد علاج الأجسام المضادة كجزء من عملية التسجيل السريع لبرنامج لقاح فيروس كورونا التابع للحكومة الفيدرالية.

وأوضحت شبكة" CNN "، تدعم الاتفاقية مع هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدمة، ووزارة الدفاع الأمريكية، تصنيع الدواء بحيث يمكن إتاحته على الفور في الولايات المتحدة، إذا نجحت التجارب السريرية وحصلت على إذن أو استخدام طارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، وقد بدأت الشركة في زيادة إنتاج العلاج في الربيع، وقالت أنه إذا تم الموافقة عليه من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، فستكون متاحة في الولايات المتحدة بدون تكلفة.

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وأوضحت، أنه يمكن لاتفاقية التصنيع والإمداد أن تساعد فى وصول علاج REGN-COV2 في الوصول إلى العديد من الأشخاص بسرعة، ونأمل أن تساعد في تغيير مسار هذا الوباء القاتل والمستمر.

كيف يعمل العلاج..

الأجسام المضادة هي بروتينات يصنعها الجسم بشكل طبيعي لحماية الجسم من تهديد مثل فيروس كورونا Covid-19 لصنع ما يسمى بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة لكوكتيل الأجسام المضادة، يقوم العلماء بتمشيط الآلاف من الأجسام المضادة لمعرفة أيها يحارب فيروس كورونا التاجي الجديد بشكل أكثر فاعلية.

في هذه الحالة، اختار علماء "ريجينيرون" جسمين مضادين، ورفعهما ووضعهما في دواء يأمل أن يستخدم لعلاج الأعراض، وربما حتى يعمل كحماية للمجتمعات الضعيفة مثل كبار السن أو العاملين في مجال الرعاية الصحية، إن دخول هذه التجارب الأخيرة، يعني أن العقار قد أظهر بالفعل نتائج إيجابية في تجارب سابقة في البشر الذين يقيمون السلامة، والتي بدأت في يونيو.

قالت شركة ريجنيرون الشهر الماضي، أنه سيتم اختبار كوكتيل الأجسام المضادة، في 4 مجموعات دراسة منفصلة: الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع Covid-19، و الأشخاص الذين لديهم أعراض للمرض، ولكن لا يتم إدخالهم إلى المستشفى، والأشخاص الأصحاء ولكنهم في خطر كبير للإصابة بالمرض، والأشخاص الأصحاء الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مريض.