نصائح لتجنب الإصابة بمتلازمة موت الرضّع المفاجئ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:44 مساءً - تعتبر وضعية نوم الرضيع دون سن 12 شهراً مهمة جداً، وغالباً ما يكون الأهل في حيرة إذ لا يعلمون ما هي أفضل وضعية لنوم الرضيع، النوم على الظهر أو بشكل جانبي أو حتى على المعدة، لتخفيف الغازات كما ينصح كبار السن في العائلة. يقدم الدكتور محمد ظاهر الدين، اختصاصي طب الأطفال في مستشفى الزهراء بدبي، إجابات علمية مبنية على أبحاث عالمية بالإضافة إلى نصائح وإرشادات لمساعدة الأهل في تأمين بيئة نوم آمنة للرضيع.



توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال (AAP) بنوم الرضّع الأصحاء على ظهورهم، حيث إن هذا الوضع يعد الأكثر أماناً لنوم الطفل ويقلل من فرصة حصول متلازمة موت الرضّع المفاجئ (SIDS) المسؤولة عن أكبر عدد من وفيات الرضّع في العالم خلال سنتهم الأولى. السبب الدقيق لهذه النتيجة غير مؤكد، ولكن قد يكون مرتبطاً بالنتائج التي تشير إلى أن الرضيع الذي ينام على المعدة يحصل على كمية أقل من الأكسجين، وبالتالي يتخلص من ثاني أكسيد الكربون بشكل أقل؛ لأنها تصعّب عملية التنفس.

نوم الرضع على جانبهم



لا ينصح الدكتور محمد ظاهر، بنوم الرضّع على جانبهم أيضاً، لأنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية عند الطفل منها الاختناق وهو الأكثر شيوعاً في مثل هذه المواضع؛إذ يمكن أن يحصل التواء في القصبة الهوائية، ما يجعل التنفس صعباً على الطفل. كما يمكن في بعض الحالات أن يدخل الطعام المُتَقيَّأ إلى فتحة القصبة الهوائية، وهذا يؤدي إلى خطر اختناق والنوم على الجانب لدى الرضّع يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضّع المفاجئ (SIDS). تكون مسطحات الرأس أكثر شيوعاً إذا كان النوم على جانب واحد لفترة طويلة. كما يمكن أن تظهر بقعة مسطحة على جانب الرأس وتسمى متلازمة الرأس المسطح. ونوجز بعض النصائح والإرشادات لتأمين بيئة نوم آمنة للرضيع.

نصائح لتجن بالإصابة بمتلازمة موت الرضّع المفاجئ

1 –لا بد من الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر (بدون تركيبة أو سوائل غذائية أو أطعمة صلبة). ويوضح البحث الأحدث أن الرضاعة الطبيعية المباشرة والحصرية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضّع المفاجئ (SIDS) بنسبة تصل إلى 70٪.

2 - يوصى باستخدام طريقة "البشرة على البشرة" لجميع الأمهات والمواليد الجدد، بغض النظر عن طريقة التغذية أو الولادة، لمدة ساعة على الأقل بعد الولادة.

3 - يوصى بمشاركة الغرفة مع الرضيع بسرير منفصل على مقربة من الأهل. كما أن الآباء قد ينامون في الفراش بعد أو أثناء إطعام الرضيع، وهنا لا بد من إزالة الوسائد والبطانيات والأغطية غير المثبتة بإحكام وإبقاء السرير بعيداً عن الجدران لمنع الانزلاق، واتباع توصيات النوم الآمن.

4 - تجنب إرضاع الطفل ليلاً بينما الأم مستندة على الأرائك وكراسي الذراع؛ فهي لا تعتبر أسطح نوم آمنة للأطفال في أي وقت.

5 - التأكد من إبقاء وجه الطفل ورأسه مكشوفين أثناء النوم. وتثبيت البطانية بشكل محكم على ارتفاع الصدر. حيث لا يُسمح بترك غطاء أو لحاف إذا لم يكن من الممكن تثبيتها بالمرتبة.

6 - اختيار المرتبة الصلبة المغطاة بشرشف. ووضع الرضيع عند نهاية السرير لتقليل فرص الانزلاق تحت البطانية.

Advertisements

7 - بمجرد نقل الرضيع إلى السرير يجب إزالة القبعة ولا يسمح بارتدائها أثناء النوم. كما لا يسمح بنوم الرضع في عربات الأطفال أو النطاطات.

8 - لا يسمح بوجود ألعاب في السرير أثناء النوم؛ ممكن استخدام الألعاب عندما يكون الطفل مستيقظاً بإشراف الأهل.

9 - لا تستخدم الوسادات المطاطية في سرير الرضيع. ولا يفضل نوم الرضيع على الأسطح الناعمة، مثل الأريكة، أو الوسائد، أو اللحف، أو جلد الغنم، أو البطانيات.

10 - عند استخدام حمالة الأطفال، يجب التأكد من أن وجه الطفل متجه لأعلى مكشوف تماماً ومفتوح في الهواء.

11 - عدم استخدام مقعد السيارة الخاص بالأطفال أو عربة الأطفال أو الأرجوحة أو أي منتج مماثل في غرفة الطفل أو مكان نومه.

12 - لا ينبغي نوم الرضيع في سرير الأهل، كما يجب استخدام الحواجز التي توضع على السرير بهدف منع الطفل من السقوط عن السرير.

13 - الامتناع بشكل تام عن التدخين، بجانب الطفل وتجنب وجود الأجهزة مثل الشاشات والتي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة موت الرضّع المفاجئ (SIDS).

14 - لا يقلل التقميط من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضّع المفاجئ (SIDS) وفي بعض الحالات قد يزيد من خطر فرط التسخين الإصابة بمتلازمة موت الرضّع المفاجئ (SIDS).

15 - إعطاء اللهاية في وقت القيلولة أو وقت النوم، بعد إتمام الرضاعة الطبيعية (بدون إطار زمني محدد). إذا لم تكن الرضاعة طبيعية يمكن أن تعطى بمجرد رغبة الأسرة.