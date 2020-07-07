15 طريقة للاحتفال بأعياد الميلاد مع الأطفال خلال Covid 19

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:44 مساءً - أبعدي عن ذهن طفلك أن الاحتفال بعيد ميلاده أثناء إقامته في المنزل أثناء التباعد الاجتماعي هو خيبة أمل كبيرة للأطفال والكبار، كل شيء له حل، نقدم لك في ما يلي طرقاً للاحتفال بعيد ميلاده، في أجواء من الاطمئنان، سواء لك أو لأطفالك وعائلتك في البيت. تقدمها لك خبيرة الأشغال اليدوية هانيا عيتاني.

دعي طفلك يستوعب أننا في المستقبل القريب، سنعود لنطلق الألعاب النارية بحضور مجموعة من الأصدقاء، ونتفنن بقطع الكيك، لكننا مع كوفيد 19 لا بد أن نكون أكثر حرصًا، ونتعود على الأساليب الجديدة.



1 – اصنعي لافتة وعلقيها على باب المنزل الأمامي، أو على نافذة الشرفة إذا كنت تقطنين في طابق ببناية، واكتبي عليها "اليوم عيد ميلاد ابني وقد بلغ عمره كذا"، ولاحظي كم التهنئات التي ستصلك من الملوحين في الشارع، أو عبر الشرفات.

2 – تبيع متاجر الألعاب في هذه الفترة صناديق معقمة وآمنة، فيها محتويات عيد الميلاد للأطفال، يمكنك شراء واحد، يحتوي على أشياء تناسب عمر طفلك، وسترين النتيجة عند فتحه واستخدامه في البيت.

3 - اطلبي من أصدقائك وعائلتك قيادة سياراتهم بجانب منزلك وهم يلوحون بالفقاعات وينفخون البالونات، يمكنهم حتى رمي هدايا عيد الميلاد في الحديقة. اجعلي الاحتفال استعراضًا آمنًا. وتأكدي من أن طفل عيد الميلاد يراقب جميع المحتفلين به.

4 - اجمعي أصدقاءك وعائلتك في أحد مواقع الفيديو مثل Zoom أو Google Hangout وتأكدي من أن كل شخص لديه نوع من الحلوى؛ كعكة، كب كيك، كوكيز، دونات، فطيرة ... عندها يمكن لأي شخص أن يغني لفتاة أو صبي عيد الميلاد، ويأكل قطعة من الكعكة خاصته.

5 - يمكنك أنت وطفلك لعب الألعاب أثناء مكالمات الفيديو. مثل أن تطلبي من الأشخاص أن يحضر كل واحد نوعًا من الفاكهة ومن يعود أولًا إلى شاشة الفيديو، والفاكهة بيده يكون هو الرابح.

6 - يمكنك طرح فكرة لعبة تزيين الخبز أو الكب الكيك أو الكعك الخاص بك، دعي حوالي 3 من الذين يحضرون الحفل يشاركون في المسابقة، واجعلي العائلة والأصدقاء يحكمون من بعيد. وبالتأكيد سيكون الفائز هو طفل عيد الميلاد.

7 - انصبي خيمة في غرفة المعيشة أو في الجهة الخلفية للحديقة. وأضيئي بعض الشموع، هنا لا بأس أن تحضري الطعام ساخنًا من المطبخ وإذا كان الطقس لطيفًا وأنت بالخارج، فدعي طفلك يبني موقدًا وهميًا من أعشاب الحديقة، واسترجعي معه ذكريات عيد ميلادك المفضلة، وتحدثي عن مخططات المستقبل التي تريدين صنعها معًا كعائلة.

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8 – اجعلي بعض أصدقائك يرسلون هداياهم وبطاقاتهم مسبقًا ووزعيها في أرجاء البيت ودعي طفلك يبحث عنها، قولي له هنا 7 هدايا وعليك الآن البدء بالبحث.

سيعطيه هذا شحنة كبيرة من السعادة والمرح.

9 - يقيم الأطفال الأكبر سنًا حفلات أعياد ميلاد رائعة على الإنترنت عبر ألعاب الفيديو الخاصة بهم. ألعاب مثل Minecraft و Fortnite وهي نقاط ساخنة للتفاعل الاجتماعي حيث يحتفلون مع أصدقائهم الذين يفتقدونهم.

10 – عادة ما يكون هناك صفحة فيس بوك تجمع الجيران مع بعضهم، اطلبي منهم أن يعلقوا اللافتات أو البالونات على صفحاتهم، مرفقة بعبارات من قبيل"تمنيات عيد ميلاد سعيد في كل منزل". ثم شاركي أنت بصورة لطفل عيد الميلاد وهو يرتدي تاجًا ووشاحًا أو يحمل علامة "إنه عيد ميلادي".

11 - قومي بتغيير روتينك، واجعلي عيد الميلاد مختلفًا قليلًا عن طريق تغيير بعض الأشياء. مثل تقديم الإفطار، لطفل عيد الميلاد، في السرير ويمكن لوجبة العشاء أن تكون في الخيمة، أو في صندوق سيارات الدفع الرباعي (لا تستغربي فالأطفال يحبون تناول الطعام هناك). سيبدو الاختلاف البسيط خاصًا ويساعد على جعل هذا الوقت الصعب، أيامًا أكثر سعادة.

12 - بغض النظر عن العمر يحب الجميع التدليل قليلًا. حيث يمكنك صنع الأقنعة المغذية للأطفال من عمر 5 إلى 7 سنوات. إضافة لمنحه القليل من التدليك، أو تجعيد الشعر أو تصفيفه، وبالنسبة للبنات، قد تشعرهن لمسة من المكياج بمزيد من الخصوصية. استمعي إلى موسيقى هادئة واشربي مع أطفالك مشروبات ممتعة. وتأكدي بأنه سيكون يوم سبا رائعًا.

13 – اجعلي طفلك، رغم الظروف، أكثر امتنانًا وعطاءً في عام 2020. وإذا كان في العاشرة من عمره، فشجعيه ليكتب عشر بطاقات أو رسائل إلى الأشخاص الذين يهمه أمرهم أكثر في حياته. اجعليه يعبر لماذا يقدر هذا المتلقي بالذات. هذه الطريقة ستجعله يشعر بالارتياح ويطمئن أكثر على المستقبل.

14 – هذا الخيار لا بد من التخطيط له مسبقًا أكثر، حيث يمكنك إقامة حفل تلوين على الخزف، والقيام بها مع أطفال أصدقائك، وهم يشربون الشاي، يحتاج الحفل لـ 7 أطفال ليخرجوا بحفلة فنية رائعة.