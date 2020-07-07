أغذية تسرع الشيخوخة.. احذر المعجنات والمواد المصنعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر إخصائيو تغذية روس من أن هناك عددا من المنتجات الغذائية لها آثار سلبية على الجسم وتسرع مرحلة الشيخوخة، بينها المواد المصنعة التي تحتوي على مكسبات الطعم واللون والمواد الحافظة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية في نسختها الفرنسية عن خبراء تغذية روس قولهم: "المنتجات الغذائية المصنعة التي تحتوي على 5 إضافات على الأقل مثل الألوان والنكهات والمواد الحافظة وعوامل التكثيف من بين الأطعمة التي تسبب الشيخوخة المبكرة".

من جانبها، قالت إخصائية الأغذية تمارا برونتسيفا، إن هذه الفئة من الطعام تشمل النقانق والمنتجات شبه المصنعة والمعجنات وحلويات الألبان والمشروبات الغازية.

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وأضافت برونتسيفا أنه يمكن للأغذية المصنعة تحييد الكربوهيدرات المعقدة، كما أنها قادرة على ربط الجلوكوز الزائد، وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتنصح اختصاصي التغذية باستهلاك الخبز والحبوب والمكرونة من القمح الجاف، وحوالي 400 جرام من الفاكهة والخضروات يوميًا.

بدورها، نصحت إخصائية التغذية ومديرة مركز المشورة والتشخيص إيكاترينا بورلييفا ببعض الأطعمة للحفاظ على صحة وجمال البشرة خلال فصل الصيف، منها الأطعمة الغنية بالبروتين (الجبن والأسماك وبيضها واللحوم والجبن المحلي وصفار البيض والصويا والمكسرات) والفيتامينات والمغذيات الدقيقة (الحديد والنحاس وفيتامين ج وفيتامين هـ)، وزيوت عباد الشمس أو المكسرات أو الألياف الغذائية (التين والمشمش المجفف والتفاح والحبوب).