شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا البراغيث والسناجب والقطط.. كل ما تريد معرفته عن «الطاعون الدبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الفزع عاشها العالم، إثر إعلان السلطات في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية، تحذيرًا، بعد يوم من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه بأن تكون «الطاعون الدبلي».

وأصدرت لجنة الصحة في المدينة هذا التحذير من المستوى الثالث وهو ثاني أقل تحذير في نظام يتضمن أربعة مستويات.

ولكن ماهو، وكيف ينتقل؟:

وفقاً لموقع «مايو كيلينك» الطبي يمكن للشخص أن يلتقط العدوى بهذا الطاعون من لسعات البراغيث الحاملة للمرض، وكذلك لمس الحيوانات المصابة، مثل الجرذان، الفئران، السناجب، الأرانب، كلاب المراعي، السناجب البرية، فئران الحقول.

كما ينتقل المرض من خلال استنشاق قطرات صادرة عن جهاز تنفسي لشخاص أو حيوان مصاب بالطاعون.

ويحذر الخبراء من أن هذا الطاعون قد تصاب به القطط والكلاب إن تعرضت للسعات البراغيث، أو أكلت قوارض مصابة به.

وأخيرا بمقدور الطاعون أن ينتقل من جسد شخص متوفى لأولئك الذين يتعاملون مع الجثة كمن يحضرونها مثلا للدفن، وتحذر التقارير أن يصبح الطاعون قاتلًا إذا لم يُعالَج باستخدام المضادات الحيوية على الفور.

وخلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2015، تمّ الإبلاغ عن 3248 حالة في جميع أنحاء العالم، بما فيها 584 حالة وفاة، بينما سجلت الصين 26 حالة إصابة و11 حالة وفاة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

واشتهر هذا النوع من الطاعون في العصور الوسطى بـ«الموت الأسود»، في إشارة إلى اللون الأسود للغرغرينا الذي قد يرافق المرض ويتسبب بموت أجزاء من الجسم مثل أصابع اليدين والقدمين، وبحسب الدراسات الطبية، فإن أعراض الإصابة بالطاعون تظهر خلال مدة تتراوح بين اليومين إلى ستة أيام.

والطاعون الدبلي هو أكثر أنواع المرض شيوعًا، سُمِّي باسم تورم العُقَد اللمفية (أورام التهابية في العقد الليمفاوية) التي تتطور عادة في الأسبوع الأول بعد الإصابة، الأورام الالتهابية في العقد الليمفاوية:

قد توجد في الأربية أو الإبط أو الرقبة

في حجم بيضة الدجاج تقريبًا

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تسبب ألمًا عند اللمس وصلبة

قد تشمل علامات وأعراض الطاعون الدبلي الأخرى الآتي:

ظهور مفاجئ لحُمّى وقشعريرة

الصداع

التعب أو التوعك

آلامًا في العضلات