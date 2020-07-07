تقرير يكشف طريقة فتح المواقع المحجوبة بدون استخدام برامج أو VPN

إن كنت تعيش في أي من بلدان المنطقة العربية فأنت تعرف جيداً معنى أن يكون الإنترنت محدوداً إلى حد بعيد. حيث هناك عشرات الآلاف من المواقع المحظورة بسبب محتواها أو تعارضها مع رأي السلطات السياسية أو الدينية أو غيرها. وبالمقابل هناك العديد من الخدمات الغير متاحة بسبب كونها محدودة جغرافياً. لذا فلا بد من استخدام موقع بركسي عرب لفتح المواقع المحجوبة او المحظورة و تصفح مستواها كامل بدون مشاكل. الموقع سهل الاستخدام فقط قم بوضع رابط الموقع الذي تريد فك الحجب عنه في الصندوق ثم اضغط على افتح الان.

حماية هويتك وخصوصيتك

لا مزيد من الخوف على خصوصيتك : بتصفحك للانترنت عن طريق موقعنا proxyarab فإنك بهذا تقوم باخفاء جميع المعلومات الخاص بك , لانك تقوم بتصفح المواقع عن طريق شبكة وهمية , و بهذا فجميع المعلومات الخاصة بك هي في أمان تمام و بعدا عن أعين قراصنة الانترنت .

إخفاء عنوان IP الخاص بك

عندما تتصفح الانترنت فان عنوان الآيبي الخاص بك يصبح متاحا لجميع المواقع ويستطيع اي موقع تسجيله وتحديد بيانات عنك وقد يتم استغلال هذه البيانات بصورة سيئة أما مع Proxyarab ستكون بياناتك وهويتك في أمان تام حيث يتم إخفاء رقم الآي بي الخاص بك وتظهر برقم ip مختلف تماما من دولة اخرى.

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فتح جميع المواقع المحجوبة

بعض البلدان تقوم بحجب موقع ما. بحيث لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذا الموقع في ذلك البلد. ولكن يمكنك استخدام موقعنا للوصول إلى هذا الموقع.

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