يعدّ سواد الرقبة مشكلة جمالية تعاني منها العديد من النساء نظراً لأن هذه المنطقة بشكل خاص تتعرض مثلها مثل الوجه لأشعة الشمس الضارة وتلوّث الهواء، وجميعها عوامل تؤثر على صحة الجلد ومظهره. للأسف، هذه المشكلة قد تخلق الشعور بعدم الراحة عند الكثير من النساء، والرغبة دوماً في تغطية هذه المنطقة في الجسم. من هنا، يجب استخدام مستحضرات للعناية بالبشرة تساعد في تقشير وتفتيح هذه المنطقة. إلى جانب هذه المستحضرات، يمكنك تجربة الوصفات الطبيعية الكثيرة. لذا جمعنا لك 3 خلطات طبيعية، تساعد في تبييض الرقبة.



أسباب سواد الرقبة

تنقسم أسباب سواد الرقبة بين أخطاء جمالية وأخرى صحيّة أكثر، تعرّفي عليها أدناه.

أسباب سواد الرقبة الجمالية

عدم تطبيق كريم مرطّب على الرقبة الأمر الذي يضاعف نسبة الجلد الميت ويزيد من جفاف البشرة

التعرّض المفرط لأشعة الشمس من دون تطبيق كريم واقي

استخدام غسول غير مناسب لا يعمل على إزالة الأوساخ من الخلايا بدقّة

نثر العطور مباشرة على الرقبة، مما يؤدي إلى تفاعل المواد الكيميائية فيها مع الجلد لجعل لونه أغمق

تطبيق الفاونديشن بشكل مفرط على هذه المنطقة

اعتماد اكسسوارات معدنية بشكل متكرر وبالتالي تفاعل المواد فيها مع التعرّق الذي تفرزه البشرة في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى اسودادها

أسباب سواد الرقبة الصحية

اتباع نظام غذائي غني بالمكوّنات النشوية والسكريات

ارتفاع معدل الصبغات الجلدية نتيجة تغيّر في الهرمونات خاصة في فترة الحمل

السمنة الزائدة وارتفاع معدل الأنسولين

تفاعل بعض الأدوية والعقاقير مع الجلد

الإصابة ببعض الإلتهابات الداخلية

العوامل الوراثية

الإضطراب في الغدد الدرقية

تذكير: عند الشعور بأن لون الرقبة بدأ يصبح أغمق بكثير من باقي المناطق في الجسم والوجه، لا بدّ من إستشارة طبيب متخصص لتشخيص الأسباب والحصول على العلاج المناسب.

3 خلطات طبيعية تساعد في تبييض الرقبة

خلطة تبييض الرقبة من الليمون والشوفان

¼ كوب من عصير الليمون: يتمتّع الليمون بقدرة على تنظيف البشرة وتقشيرها، ممّا يساهم في تفتيحها والتخلّص من البقع والتصبغات. يحتوي الليمون على الفيتامين سي المسؤول عن تنشيط عملية تجدد الخلايا، والعناصر المضادة للأكسدة المفيدة لإشراقة البشرة.

ملعقتان من الشوفان: يحتوي الشوفان على مواد مضادة للإلتهابات، الأمر الذي يساعد في تهدئة البشرة من التهيّج والإحمرار. كما يحتوي على الفيتامين E وحمض الفيروليك، اللذين يعملان كمضادات للأكسدة التي تؤخّر ظهور علامات الشيخوخة من خلال الحد من تأثيرات الجذور الحرة الضارة على البشرة.

ملعقة من السكر الأسمر: يكمن دور إضافة السكر في المساعدة على التخلص من خلايا الجلد الميتة، تنعيم البشرة، وزيادة نضارتها وإشراقها

- طريقة التحضير والتطبيق:

خلطة تبييض الرقبة من العسل



خلطة العسل لتبييض الوجه والرقبة



- المكوّنات:

ملعقة من عصير الليمون: يحتوي الليمون على الفيتامين C المسؤول عن تنشيط عملية تجدد الخلايا، والعناصر المضادة للأكسدة المفيدة لإشراقة الوجه.

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½ ملعقة من زيت اللوز: زيت اللوز غنيّ بالفيتامينات E وB وA والأحماض الدهنية الأساسية التي تجدّد خلايا البشرة وتقوم بترطيبها.

ملعقة من العسل: يحمل العسل خصائص مضادة للبكتيريا، لذلك هو مفيد لتفتيح لون البشرة وترطيبها في الوقت نفسه، كما أنه يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.0%

ملعقة من الحليب البودرة: يمنحك الحليب بشرة بيضاء ومشرقة خالية من الشوائب، إذ أنه غني بالفيتامين A و D و حمض اللبنيك، ما يساعد في ترطيب البشرة وتنعيمها. ينظف البشرة من الأعماق، ينقيها، يخلصها من البقع الداكنة ويصغر المسامات.

- طريقة التحضير والتطبيق:

خلطة تبييض الرقبة من بيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون

- المكونات

ملعقة من الملح: يساعد الملح في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميّت، كونه يحتوي على المعادن الطبيعية التي تنقّي البشرة. هذا المكوّن الطبيعي يبيض البشرة، يرطّبها ويجعلها أكثر نعومة وإشراقة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون: يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الفيتامين E كما إنّه غنيّ بمضادات للأكسدة التي تحمي البشرة من عوامل خارجيّة مختلفة. بفضل تركيبته الخفيفة، يدخل زيت الزيتون إلى أعماق البشرة.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم: تحتوي بيكربونات الصوديوم على مجموعة من المغذيات التي تعزز نضارة البشرة وصحتها، إضافةً إلى دورها في تحفيز انتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة المظهر المشرق والشبابي.

- طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على مزيج كريمي ناعم. ضعي المزيج على المناطق الداكنة من الرقبة واتركيه يتفاعل لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي بالمياه البادرة.

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