نوع من القهوة يصيب بأمراض خطيرة ويعجل بظهور الشيخوخة

يعشق الكثيرون تناول القهوة خاصة الاصناف التى يتم إعدادها فى المقاهى والمطاعم بمذاقات مميزة نتيجة خلطها بمواد اخرى .

هذه المشروبات تحتوى على القهوة او مسحوق القهوة سريعة التحضير مع النكهات المتعددة مع السكر و الكثير من الكريمة ما يجعل مذاقها رائعا جدا.

لكن هذا المذاق الرائع يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية نتيجة ارتفاع السعرات الحرارية الموجودة فيه ويؤدى إلى خلل فى كفاءة العديدة من اجهزة الجسم .

وذكر موقع "بولد سكاى " أن هذه الانواع من القهوة تزيد من نسبة الجلوكوز في الدم وهو ما يتسبب فى الاصابة بـ مرض السكري.

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وتتسب هذه القهوة فى الاصابة بالعديد من الأمراض الأخرى مثل القلب والأوعية الدموية والسمنة وغيرها الكثير من الامراض وتعجل بظهور أعراض الشيخوخة.

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