 اسرع وصفات بذور الشيا للتنحيف ونحت الجسم

تعتبر خلطة بذور الشيا للتنحيف مع الزبادي من اكثر الوصفات الطبيعية قدرة على حرق الدهون ونحت الجسم. كما انها تعود على الصحة بالعديد من الفوائد. فبذور الشيا تسهل عملية الهضم وتحتوي على الكثير من المكونات الغذائية مثل البروتين والمنغنيز والكالسيوم. وهي مصدر مهم لمضادات الاكسدة التي تخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة. وهذه ابرز خلطات بذور الشيا مع الزبادي للتنحيف وفوائدها.

فوائد بذور الشيا

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الى جانب خصائص خلطة بذور الشيا مع الزبادي للتنحيف يمكن الاستفادة منها من اجل تأمين الوقاية من الكثير من المشاكل الصحية.

تحفيز عمل الجهاز الهضمي

تحتوي هذه البذور على نسبة مرتفعة من الالياف الضرورية لتعزيز عمل الجهاز الهضمي والتي تساهم في منع الاصابة بالامساك وفي توفير البكتيريا الجيدة لعمل الامعاء. كما انها تساعد على الشعور بالشبع في وقت قصير وتمنع تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

مد الجسم بالطاقة



فهي تساهم في تفعيل عملية تخزين الكليوجين في العضلات والكبد من اجل تحسين الاداء وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية. كما انها غنية بالبروتينات الضرورية لبناء الكتلة العضلية. ولهذا ينصح دائماً بإضافتها إلى أي نظام غذائي صحي يهدف الى الحفاظ على قوام رشيق ومميز.

حماية القلب والشرايين



ويعود هذا الى احتواء هذه البذور على الكثير من مضادات الاكسدة والالياف والدهون الصحية المفيدة التي تحمي الجيم من التأثر بالعوامل الضارة والشوارد الحرة.

تقوية العظام



يمكن تناول هذه البذور أن يساهم في حماية العظام من الهشاشة نظراً لغناها بالكالسيوم والمنغنيز.



خلطات بذور الشيا والزبادي للتخسيس



تتعدد وصفات بذور الشيا للتنحيف مع الزبادي وتحتوي على العديد من المكونات التي تساعد على خسارة الوزن ونحت الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة.

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خلطة بذور الشيا والماء

المقادير



نصف كوب من الماء

كمية كافية من بذور الشيا

كوب من اللبن الزبادي غير المحلى

نصف كوب من حبات الفراولة المقطعة

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الخطوات

1 تنقع بذور الشيا في الماء لمدة 30 دقيقة.

2 تمزج البذور بعد ذلك مع الزبادي جيداً ثم تضاف قطع الفراولة ويقلب الخليط جيداً.

3 يوضع الخليط في الثلاجة قبل تناوله بارداً.

خلطة الشيا والزبادي والموز

المقادير

حبة موز

كوب من التوت

ملعقة طعام من بذور الشيا

كوب من للبن الزبادي خفيف الدسم

الخطوات

1 تقطع حبة الموز وتوضع في الخلاط مع التوت والزبادي وبذور الشيا.

2 تخفق المكونات جيداً حتى يتم الحصول على مخفوق متجانس.

3 يمكن شرب كوب منه يومياً من اجل الحصول على افضل النتائج.



وصفة بذور الشيا والفواكه واللبن

المقادير

ملعقة طعام من بذور الشيا

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى

ملعقة طعام من قطع الخوخ

نصف كوب من قطع البرتقال

اوراق نعناع

الخطوات

1 توضع قطع الفاكهة مع اللبن الزبادي وبذور الشيا واوراق النعناع في الخلاط للحصول على مزيج متجانس.

2 يوضع المخفوق في الثلاجة حتى يبرد من اجل تناوله في الفترة الفاصلة بين الوجبات. فهذا يحد من الشعور بالجوع ومن الرغبة في تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات. ومن اجل الحصول على افضل نتيجة وقبل تطبيق بذور الشيا للتنحيف مع الزبادي من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك يجب التخلي عن العادات السيئة مثل تناول المشروبات الغازية واكل الحلويات.





