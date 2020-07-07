ما يقوله تغيّر شكل صدرك عن صحتك

يتغير حجم الصدر بين الحين والآخر فيصبح كبيراً أو صغيراً أو مترهلاً أو سميكاً. وقد تشكل هذه التغييرات دلالة على حدوث بعض التحولات الصحية والإصابة ببعض الأمراض.

1 ازدياد حجم الصدر

قد يحدث هذا خلال الحمل أو بسبب تناول أدوية مانعة للحمل. لكنه قد يشير إلى حدوث تغيرات هرمونية ترتبط بالدورة الشهرية. وهذا لا يستدعي الشعور بالقلق.

2 تضاؤل حجم الصدر

قد يتراجع حجم الصدر وهو ما يرتبط أحياناً بظهور الأكياس على المبيض أو بالتوقف عن تناول الدواء المانع للحمل أو بخسارة الوزن. كما أنه قد يحدث بسبب استهلاك الكثير من القهوة أي أكثر من 3 أكواب يومياً.

3 ألم في الثديين

يعود الشعور بالألم في الثديين عادة إلى حدوث تغييرات هرمونية أو إلى ارتداء لباس داخلي غير مناسب. كما أنه قد يرتبط أحياناً بالنقص في مستوى الحديد أو بظهور التهابات.

4 ألم في ثدي واحد

في حال الشعور بالوجع في أحد الثديين فقط، فمن الأفضل استشارة الطبيبة لأن هذا قد يدل على الإصابة بسرطان الثدي.

5 حدبات في الصدر

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تعتقد الكثيرات أن ظهور الحدبات في الصدر يدل غالباً على حدوث السرطان. لكن معظم هذه الحدبات عادة ما تكون حميدة. وقد تظهر مثلاً حدبة متحركة وبيضاوية الشكل وهي تدل على وجود كيس غير خطر. ومن الأفضل دائماً زيارة الطبيبة لإجراء الفحوصات اللازمة.

6 ظهور الشعر

قد تظهر بعض الشعيرات على رأس الثدي. إلا أنها لا تستدعي القلق. كما من غير الصائب إزالتها، فهذا قد يسبب نمو الشعر تحت الجلد وبالتالي حدوث التهابات.

7 سيلان الثدي

قد ينتج هذا عن تناول أدوية مضادة للالتهاب أو أخرى تعالج ارتفاع ضغط الدم. كما أنه قد يرتبط باضطراب الغدة الدرقية.

8 تغير شكل بشرة الصدر

فقد تصبح أحياناً سميكة مثل قشر البرتقال. وهذا يشير إلى الإصابة بسرطان التهابي. ومن أعراضه الأخرى سخونة الثدي والألم والوخز. وفي هذه الحالة من الضروري الذهاب إلى عيادة الطبيبة.

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