لكل بشرة سماتها وطريقة خاصة للاهتمام والعناية بها، ولهذا السبب سنتطرق اليوم الى الفرق بين البشرة الدهنية والمختلطة اللتين تتشابهان بعض الشيء، فلكي تتمكني من تحديد نوع بشرتك بشكل دقيق رافقينا وإحصلي على كافة المعلومات والتعليمات من خلال موقع “انا حوا”.

ما هي البشرة الدهنية؟

– البشرة الدهنية هي التي تعاني صاحبتها من افرازات زيتية بشكل مستمر ويومي في كامل مناطق الوجه، يسبب لها ظهور البثور والحبوب وذلك نتيجة انسداد المسام وانحباس البكتيريا والخلايا الميتة داخل الجلد.

– أما الأسباب الكامنة وراء افراز الجلد للدهون فهي:



*الوراثة

*الضغط النفسي

*الطقس والرطوبة وطبيعة الأجواء في البلد الذي نسكن فيه

*الضغوط النفسية

*العناية الخاطئة بالبشرة

*مستحضرات تجميل غير مناسبة لنوعية البشرة الدهنية

*التغيرات الهرمونية

*بعض الأدوية

– هذه المواصفات تمكنك من معرفة ما اذا كانت بشرتك مختلطة:

*بشرة لامعة وزيتية بشكل دائم

*مسام واسعة

*وجود الرؤوس السوداء والبيضاء والحبوب على البشرة

*شحوب البشرة

ما هي البشرة المختلطة؟

– تختلف نوعية البشرة في منطقة الـT Zone (المنطقة المحيطة بالجبين والأنف والذقن) عن نوعية الجلد في منطقة الوجنتين.

– وعادة ما تكون منطقة الـT Zone هي الدهنية في البشرة المختلطة في حين يكون الجلد أكثر جفافاً في باقي المناطق في الوجه.

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– البشرة المختلطة هي نتيجة عدم وجود توازن في افراز الزيوت بين مناطق الوجه.

ما الفرق بالتحديد بين البشرة الدهنية والبشرة المختلطة؟

عندما تكون بشرتك دهنية فهذا يعني أن مسام وجهك بالكامل يفرز الزيوت، لكن إن كانت بشرتك مختلطة، فهذا يعني أن منطقة الـT Zone هي فقط دهنية تفرز الدهون، أما باقي المناطق فتكون اما عادية أو جافة.

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