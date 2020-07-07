شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون إلى حجم الأكسجين الذى يحتاجه المخ للعمل بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الدماغ إلى طاقة عالية ويتفاعل بشكل حساس للغاية مع نقص الأكسجين، و نجح باحثين في علم الأحياء العصبية في ميونيخ الآن للمرة الأولى في ربط استهلاك الأكسجين مباشرة مع نشاط بعض الخلايا العصبية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية قام الباحثون بقياس مستويات الأكسجين بشكل مباشر في الدماغ السليم وربطه بالنشاط العصبي، أثناء النشاط الطبيعي ، يتم استخدام 50 ٪ فقط من الأكسجين للنشاط العصبي ، مطلوب 50 ٪ المتبقية للخلايا الدبقية والحفاظ على معدل التمثيل الغذائي للخلايا العصبية الأخرى.

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يحتاج الدماغ إلى كمية غير متناسبة من الطاقة مقارنة بكتلة جسمه يتم توليد هذه الطاقة بشكل رئيسي من خلال عمليات التمثيل الغذائي الهوائي التي تستهلك كميات كبيرة من الأكسجين، لذلك ، تعتبر تركيزات الأكسجين في الدماغ معلمة مهمة تؤثر على وظيفة الخلايا العصبية والخلايا الدبقية.

ومع ذلك ، فإن كمية الأكسجين المستهلكة في الدماغ وكيف أن هذا يرتبط بالنشاط العصبي لم يكن معروفًا حتى الآن.، ونجح علماء الأحياء العصبية في مويونخ لأول مرة في قياس هذا مباشرة في الدماغ السليم وربطه بنشاط الخلايا العصبية.

يحتاج الدماغ إلى كمية غير متناسبة من الطاقة مقارنة بكتلة جسمه من أجل فهم أفضل لكيفية معالجة المعلومات في الدماغ ، من الضروري معرفة العلاقة بين توفر الأكسجين ونشاط الدماغ، و تقدم نتائج العلماء نظرة أولية على ذلك وهي أساس مهم لمزيد من الاستقصاءات حول توازن طاقة الدماغ في التجارب المستقبلية ولقياس استهلاك الأكسجين لمختلف وظائف الخلايا العصبية. يمكن أن يكون هذا أيضًا ذا صلة من وجهة نظر طبية ، على سبيل المثال لفهم عواقب نقص الأكسجين في الدماغ بشكل أفضل.