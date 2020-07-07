شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار دولار دعم أمريكى لإنتاج 100 مليون جرعه لقاح كورونا يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت حكومة الولايات المتحدة شركة نوفافاكس إنك 1.6 مليار دولار لتغطية اختبار وتسويق وتصنيع لقاح محتمل لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بهدف تقديم 100 مليون جرعة بحلول يناير 2021 وفقا لتقرير لوكاله "رويترز".

يأتي ذلك في إطار خطة تسريع الوصول إلى اللقاحات والعلاجات لمكافحة فيروس كورونا، وقال ستانلي إرك ، الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس أن هذا الدعم المادى سيدفع لإنتاج 100 مليون جرعة ، والتي سيتم تسليمها بدءًا من الربع الرابع من هذا العام ، وقد تكتمل بحلول يناير أو فبراير من العام المقبل كما سيغطي تكلفة إجراء تجربة كبيرة من المرحلة الثالثة المرحلة النهائية من الاختبار البشري، والتي يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من أكتوبر.

يأتي هذا الإعلان بعد استثمار 456 مليون دولار في مرشح جونسون آند جونسون لقاح في مارس ، و486 مليون دولار لشركة مودرنا في أبريل ، ودعم يصل إلى 1.2 مليار دولار في مايو لتطوير لقاح استرازينيكا مع جامعة أكسفورد.

كما منحت الحكومة الأمريكية أيضًا Emergent Biosolutions 628 مليون دولار لتوسيع القدرة التصنيعية المحلية للقاح محتمل ضد فيروسات التاجية والأدوية لعلاج كوفيد 19

يعتبر اللقاح الآمن والفعال أمرًا حاسمًا لإنهاء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم ، حوالي ربعهم في الولايات المتحدة.

في مايو ، حصلت نوفاكس على تمويل إضافي بقيمة 388 مليون دولار لتطوير لقاح فيروس كورونا من تحالف ابتكارات التأهب للوباء (CEPI) بعد استثمار 4 ملايين دولار في مارس و في يونيو ، منحت وزارة الدفاع الأمريكية الشركة 60 مليون دولار لدعم تصنيع 10 ملايين جرعة من لقاحها في عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة بصدد نقل تكنولوجيا اللقاحات الخاصة بها إلى شركة تصنيع عقد غير مسمى لديها منشأتين كبيرتين للتصنيع. هذا بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به Emergent Biosolutions ، التي تصنع جرعات لتزويد التجارب السريرية الأصغر والمتوسطة والصغيرة للشركة.

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يعمل لقاح نوفافاكس مع مادة مساعدة وهي مادة تعزز الاستجابة المناعية لمساعدة الجسم على بناء دفاع قوي ضد الفيروس.

لم تبدأ نوفافاكس تجارب السلامة البشرية حتى أواخر مايو أحد أسباب التأخير هو أن اللقاح ينمو في الخلايا الحشرية ، وهي عملية يمكن أن تستغرق 30 يومًا قبل أن يبدأ علماء الشركة في تطهيرها وجعلها بكميات كبيرة.

وتتوقع نوفافكس نتائج تجربة السلامة الخاصة بالمرحلة الأولى خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك وأضاف أن الشركة تهدف إلى بدء تجارب منتصف المرحلة في أغسطس أو سبتمبر، مع بدء اختبار المرحلة الثالثة في أكتوبر.

بحلول أوائل العام المقبل، تتوقع الشركة أن تكون قادرة على تقديم 50 مليون جرعة شهريًا في الولايات المتحدة.

نوفافاكس لديها أيضا مصنع تصنيع في جمهورية التشيك وتأمل في أن يكون لها مصنعان آخران في أوروبا وواحد في آسيا، وتعمل الشركة أيضًا مع شركة تصنيع في الهند حيث أن الهدف هو جعل أكثر من 100 مليون جرعة شهريا.