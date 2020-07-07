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شكرا لقرائتكم خبر عن مش عايزة تفطمهم.. سيدة أيرلندية تواصل إرضاع أطفالها حتى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الرضاعة الطبيعية تحمل الكثير من الفوائد الهامة لصحة الطفل ودعم جهازه المناعى، وتستمر فترة الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الطفل سن العامين، لكم أم ايرلندية كان لها رأى آخر في هذا التوقيت، وقررت استمرار إرضاع أطفالها حتى بعد تخطيهم سن الـ4 سنوات.
ووفقا لتقرير لموقع daily star ، قالت الأم إن الرضاعة الطبيعية لأطفالها هي أكثر شيء طبيعي في العالم ولهذا السبب لم تفطم طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، مؤكده أن الأشخاص الذين ينتقدونها "يفتقرون إلى التعليم".
ولم تكن هذه التجربة الأولى للأم ولكن قامت بنفس الامر مع طفلتها الأولى حيث أرضعتها حتى بلغت سن الخامسة.
وأضافت الأم ناتاشا البالغه من العمر 38 عاما بالنسبة لي الرضاعة الطبيعية هي أكثر شيء طبيعي في العالم، وأكدت أن طفلتها البالغه من العمر 6 سنوات الأن لم تذهب إلى الطبيب أبدًا لوجود خلل في المرض في حياتها ، ولم تكن بحاجة إلى المضادات الحيوية أبدًا، قائلة "أنا أؤمن تمامًا أن الرضاعة الطبيعية هي التي جعلت أجهزتهم المناعية قوية جدًا."
وأكدت الأم انها تعرضت لإنتقادات كثيرا قائله " لقد تلقيت بعض التعليقات الصعبة على مر السنين مؤكده أن الأمر متروك لكل أم في اتخاذ قراراها حول استمرار ارضاع اطفالها طبيعيا وسن الفطام".
والرضاعة الطبيعة لها فوائد هامة فحليب الثدي له دور مهم في الحفاظ على صحة الطفل وذلك لأن الحليب يحتوي على أجسام مضادة تمنح الطفل حصانه ومناعه كبيرة، ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي، ويمكن أن توفر الأجسام المضادة لحليب الثدي فوائد عديدة للأطفال.
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