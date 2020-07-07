شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يخرج للحياة بيده "لولب".. والأطباء: كان داخل رحم الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ الأطباء بعد ولادة طفل من فيتنام بأنه يمسك فى يده وسيلة منع الحمل "لولب"، التى استخدمتها والدته منذ عامين كمحاولة لمنع الحمل، ويقال أن والدة الطفل البالغة من العمر 34 عامًا ، كان لديها طفلان آخران وكان تريد منع الحمل .



حديثى الولادة

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، يخرج اللولب (IUD) في نفس وقت خروج الرضيع ، ولكن بشكل منفصل وبعد ولادته أمسك الرضيع بالوسيلة.

قالت طبيبة النساء تران فيت فونج ، التي التقطت الصور ، أن الرضيع واللولب خرجا في نفس الوقت وأن المولود الجديد التقط الجهاز داخل الرحم بعد فترة وجيزة.



الطفل

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وقالت ، بعد الولادة ، اعتقدت أن حمل الجهاز مثير للاهتمام ، لذلك التقطت صورة لم أظن قط أنها ستلقى الكثير من الاهتمام، إن اللولب ربما فشل في منع الحمل إذا كان قد انتقل من مكانه الأصلي.

من الناحية العملية ، بعد إدخال اللولب في رحم المرأة ، يهدف إلى إطلاق إما النحاس أو الهرمونات لمنع الحيوانات المنوية من تخصيب أي بويضات، وبحسب ما ورد أدخلته والدة الطفل داخل الرحم قبل عامين.