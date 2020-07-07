شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة أكسفورد: فيروس كورونا ربما لم يبدأ فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد أحد خبراء جامعة أكسفورد أن الفيروس التاجي كورونا، ربما كان في حالة خمول في جميع أنحاء العالم وظهر عندما كانت الظروف البيئية مناسبة له لتزدهر وأنه لم يبدأ في الصين.

يجادل الدكتور توم جيفرسون ، أستاذ مساعد أول في مركز الطب القائم على الأدلة (CEBM) ، في أكسفورد ، والأستاذ الزائر في جامعة نيوكاسل ، بأن هناك أدلة متزايدة على أن الفيروس كان في مكان آخر قبل ظهوره في آسيا.

وعلى الرغم من ظهور المرض لأول مرة في ووهان ، الصين ، في نهاية العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 500000، إلا أن الدكتور توم جيفرسون ، أستاذ مشارك أول في مركز الطب القائم على الأدلة بجامعة أكسفورد (CEBM) ، يعتقد أن هناك أدلة متزايدة على أنه كان بالفعل في مكان آخر في هذه المرحلة.



خبير جامعة أكسفورد

وقال الدكتور توم لـ Telegraph: "أين ذهبت سارس 1؟ لقد اختفت للتو، لذا علينا التفكير في هذه الأشياء، نحن بحاجة إلى البدء في البحث في بيئة الفيروس ، وفهم كيفية نشأته وتحوله.

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وأضاف : "أعتقد أن الفيروس كان موجودًا بالفعل هنا ، وهذا يعني في كل مكان، وربما كان فيروسًا خاملًا تم تنشيطه بسبب الظروف البيئية.

"كانت هناك حالة في جزر فوكلاند في أوائل فبراير. الآن من أين جاء ذلك؟، كما كانت هناك سفينة سياحية ذهبت من جورجيا الجنوبية إلى بوينس آيرس ، وتم فحص الركاب ثم في اليوم الثامن ، عندما بدأوا الإبحار نحو بحر ويديل ، وحصلوا على الحالة الأولى.



الصرف الصحى وكورون

واستشهد أستاذ جامعة أكسفورد بماحد حدث في عام 1918 عندما توفي حوالي 30 % من سكان ساموا الغربية التي تقع في جنوب المحيط الهادئ، بسبب الإنفلونزا الإسبانية ، ولم يكن لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي، وقد يفسر ذلك أن الفيروس كان موجود قبل أن يشتعل، ربما الكثافة البشرية أو الظروف البيئية ، وهذا ما يجب أن نبحث عنه الآن ."