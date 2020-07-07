شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا وجدت هذه الإصابة بذبيحة الأغنام؟! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح حساب “المستهلك” المتخصص بتوعية المستهلكين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كيفية التعامل معذبيحة الأغنام التي يوجد بها حويصلات الديدان الشريطية الغنمية، مشددَا على ضرورة الانتباه ومراقبة الأغذية بكل دقة. وأشار الحساب، عبر صور نشرها للإيضاح، إلى أن حويصلات الدودة الشريطية التي تصيب الأغناملا تنتقل للإنسان، مضيفًا: “في الإصابة الشديدة تكون اللحوم غير صالحة للبيع، أما إذا كانت الإصابة خفيفة يمكن إزالة الجزء المصاب وباقي الذبيحة صالحة للاستهلاك دون أي ضرر -بإذن الله-“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تفعل إذا وجدت هذه الإصابة بذبيحة الأغنام؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.