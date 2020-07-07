شكرا لقرائتكم خبر عن إليك.. الكمية المناسبة من خل التفاح لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد أطباء متخصصون في مجال التغذية العلاجية أهمية إضافة خل التفاح أثناء الحمية الغذائية لكونه يساعد على الشعور بالشبع وتسرّع عملية التمثيل الغذائي.

وأثبتت إحدى الدراسات الطبية أن ملعقتين كبيرتين يومياً من خل التفاح، أي ما يعادل 30 ميلي لتر، ساعدت البالغين على فقدان 3.7 رطل من وزنهم على مدى ثلاثة أشهر دون تغيير أي جانب آخر من نظامهم الغذائي.

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ووجدت دراسة أخرى أن أولئك الذين كانوا يتبعون حمية غذائية، فقدوا ضعفي الوزن المتوقع عندما تناولوا ملعقتين من خل التفاح في اليوم، -وفقاً لـ”صحيفة إكسبريس البريطانية”-.

ويقدم خل التفاح مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى للجسم، بما في ذلك تحسين عملية الهضم، ويمكن أن يساعد شرب القليل منه قبل الوجبات الثقيلة والدسمة على تحطيم البروتينات بسرعة أكبر.

ويمكن أن يساعد خل التفاح في الحفاظ على انخفاض مستويات منخفضة لسكر الدم، عند شربه قبل تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وفي هذه الحالة يمنع الخل ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وأظهرت بعض الدراسات على الحيوانات أن الخل قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يساعد أيضاً في مكافحة السرطان.