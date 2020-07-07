تفكيك خلية إرهابية من 4 أشخاص‎ في المغرب المزيد

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف مواقع حساسة في البلاد.

وفي بيان صادر عن الوزارة، قالت فيه إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن اليوم من "تفكيك خلية إرهابية بمدينة الناظور (شمال) مكونة من أربعة أشخاص، أحدهم شقيق مقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي".

وكشف البيان الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه،أن أفراد هذه الخلية الموالون لتنظيم "داعش" "قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".

جهود استخبارية

وأوضحت وزارة الداخلية أن تفكيك الخلية "جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، في إطار جهود التصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة".

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وتتراوح أعمار المقبوض عليهم ما بين 21 و 26 سنة، ويتوزعون على مدينة الناضور شمال المغرب، ونواحيها. وفق المصدر نفسه.

وبيّنت الوزارة أن "الموقوفين كانوا على صلة وثيقة بأفراد الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بتاريخ 4/12/2019 في إطار تعاون أمني مشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية."

وفي الرابع من ديسمبر / كانون الأول الماضي، قامت السلطات الأمنية المغربية، وبالتنسيق مع الشرطة الإسبانية، بتفكيك خلية موالية لداعش وحاملة لمشاريع إرهابية.

وحينها، كشفت التحريات أن عناصر الخلية المفككة، كانوا يعقدون اجتماعات لتتبع الأوضاع الراهنة بالساحة السورية العراقية، وكذا التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية استجابة للدعوات المتكررة لقادة داعش التي تستهدف مختلف دول العالم".