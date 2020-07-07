“تهدد حياتك”..مخاطر تجهلها عن عدم طهي الطعام جيداً

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ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن تناول بعض المأكولات النيئة أو التي لم تُطبخ بصورة جيدة، لما تسببه من مشكلات صحية.

وانتشرت ثقافة الأغذية النيئة في الآونة الأخيرة، وتخصصت الكثير من المطاعم في هذا النوع من الطعام، وذلك في ظل انتشار حمية الطعام النيء، أو ما يعرف بـ”الغذاء الخام”، وهي ممارسة غذائية تتضمن تناول أغذية دون طهيها جيدا.

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وأثبتت دراسة حديثة، أن التسمم الغذائي هو أحد مخاطر تناول الطعام النيء، إذ زاد التهاب المعدة والأمعاء بين مستهلكي المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة.

وتحذر الدراسة من تناول أطعمة تقليدية اعتاد الناس على أكلها بشكل كبير، في حال لم تطبخ جيدا، مثل اللحوم والأسماك على اختلاف أنواعها، والحليب الخام ومنتجاته، والبيض النيء، إضافة إلى الأطعمة المدخنة والمخللة والمجففة.

وتشمل القائمة أيضا بعض المنتجات الزراعية، إذ حذرت الدراسة من أكل البطاطس والأرز النيء وعباد الشمس، نظرا لأن الطهي الجيد يقتل البكتيريا السامة.