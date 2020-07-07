شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم قائمة بالأطعمة والمشروبات المفيدة للمُصاب بـ«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم أخصائي التغذية العلاجية الدكتور عبدالله الصفيان، نصائح مهمة للمصابين بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حول تناول الأطعمة والمشروبات الأكثر فائدة لهم خلال فترة العزل.

وأوضح الصفيان في مقطع نشره على حسابه بموقع” تويتر” أن أهم شيء للمصاب بالفيروس هو تناول السوائل باستمرار مثل المياه والعصائر بكافة أنواعها دون تحديد نوع معين منها.

وأضاف: “أما فيما يتعلق بالأطعمة فينصح بالتي لا تسبب التخمة، التي تعيق عملية التنفس، لكون الفيروس يصيب في الأساس الجهاز التنفسي”.

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ونصح بتناول شربة الدجاج أو الشوفان التي تعتبر من الأغذية الخفيفة على المعدة وهضمها سهل، كما نصح بتناول منتجات الألبان كالحليب والزبادي.

وأكد أن بياض البيض من الأطعمة المهمة للمصاب بفيروس كورونا، وللنباتيين ينصح بتناول البروكلي .