تجنبوا هذه الأدوية خلال الصيف.. تصيب بحروق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الصيدلاني الألماني توماس بنكيرت من أن بعض الأدوية يمكن أن تجعل البشرة أكثر حساسية للضوء، الأمر الذي يرفع خطر الإصابة بحروق شمسية خلال فصل الصيف.

وأوضح بنكيرت أن الأدوية التي تجعل البشرة أكثر حساسية للضوء هي مدرات البول والأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع ومسكنات الألم، بالإضافة إلى بعض المضادات الحيوية, بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي حال تعاطي أي من هذه الأدوية، فيُنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، مع توفير حماية جيدة من أشعة الشمس بارتداء ملابس طويلة ووضع كريم واق من الشمس.

ويمكن أيضا استشارة الطبيب لوصف بدائل أخرى للأدوية أو تخفيض جرعتها إن أمكن.