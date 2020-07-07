"شبيه كورونا".. ظهر قبل 7 سنوات وكشفته "الخفافيش"

كشف تحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن علماء صينيين عثروا على أقرب شبيه لفيروس كورونا عام 2013 في منجم مهجور، وقت حدوث وفيات بأمراض تنفسية شبيهة بمرض فيروس كورونا.

وذكر التحقيق أن فريقا صغيرا من العلماء سافر في أغسطس/آب 2012 أثناء موسم الرياح الموسمية، إلى جنوب غرب الصين للتحقيق في مرض جديد وقاتل بشكل غامض بعد القيادة عبر مدرجات مزارع الشاي، حتى وصلوا إلى وجهتهم بمنجم نحاس مهجور.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء سافروا بعد إصابة 6 من عمال منجم النحاس في مويجيانج بالتهاب رئوي حاد ووفاة 3 منهم، ما دفع السلطات إلى أخذ عينات من براز الخفافيش، التي وجدت على أرضية المنجم، واكتشفوا أنه يحتوي على فيروس جديد ما دفعهم إلى نقل العينات والاحتفاظ بها في مختبر ووهان لدراسة الفيروس.

وتشير الأدلة التي اطلعت عليها صحيفة "صنداي تايمز" إلى أن الفيروس الذي تم العثور عليه هو جزء من عينة البراز التي تم تجميدها وإرسالها إلى مختبر صيني للتحليل والتخزين، كما أنه أقرب تطابق معروف للفيروس الذي يسبب كوفيد-19.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الفيروس شكل اكتشافًا ضخمًا لـ"سلالة جديدة" من فيروس كورونا من نوع سارس، والتي ورد ذكرها في ورقة علمية واحدة متاحة على نطاق واسع ولم تشر إلى حقيقة أنه تسبب في التهاب رئوي مميت عند البشر.

وكانت الرواية الصينية تتحدث في بداية الأمر عن انتقال فيروس كورونا من الخفافيش أو آكل النمل الحرشفي إلى البشر في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، ومن هناك انتشر في جميع أنحاء المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تعد مركزًا للنقل، ومنها إلى العالم في غضون أسابيع.



ولكن التحقيق أشار إلى إمكانية أن الوباء ظهر في مكان آخر أولاً غير السوق، وهذا يتفق مع ما قالته السلطات الصينية لاحقا، حيث أكدت بأن السوق كان "ضحية" للوباء وليس مصدره.

وذكرت الصحيفة أنه أصبح من المؤكد أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى حيوان ومنه إلى البشر بطريقة ما.