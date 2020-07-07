شكرا لقرائتكم بريطانيا تستعد لحملة التطعيم ضد كورونا بشراء 65 مليون أداة حقن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة "بيكتون ديكنسون" للتكنولوجيا الطبية، اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبية من الحكومة البريطانية لشراء 65 مليون أداة حقن لدعم برنامج التطعيم من مرض كوفيد-19 الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الشركة في بيان أن الطلبية ستُسلم بحلول منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضافت الشركة أنها تعمل أيضاً مع "هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية" لتوسيع إمكانية الحصول على الاختبارات التشخيصية لكشف الإصابة بكورونا.

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وفي مايو/أيار الماضي، كانت الشركة قد أعلنت أنها تستعد لتكثيف عمليات التصنيع لمواجهة الطلب على معدات اختبار كوفيد-19 في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابات في الخريف.

ومن بين العديد من الاختبارات التي أطلقتها "بيكتون ديكنسون" مؤخراً معدات اختبار لكورونا يمكن أن تعطي نتائج في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، بالإضافة إلى اختبار الأجسام المضادة الذي يمكنه تأكيد الإصابة حالياً أو سابقاً بكوفيد-19 في أقل من 15 دقيقة.

وأظهرت أرقام حكومية أن عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 43995، أمس الخميس.