شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعتنى بـ لسانك وتحمى نفسك من الفيروسات والجراثيم المنتشرة بالفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى اللسان على حوالي 9000 براعم تذوق تساعدنا على التمييز بين النكهات المختلفة ، سواء كانت حلوة أو حامضة أو مالحة أو مريرة، اللسان الصحي عادة ما يكون لونه ورديًا مع نتوءات صغيرة تغطي سطحه، ولكن قد يهمل الكثيرون نظافة الاسنان مما يعرضهم لانتشار الفيروسات والجراثيم والامراض المختلفة .

وحسب ما ذكره موقع carillondental هناك بعض النصائح التى يجب ان تتبعها للاهتمام بنظافة وصحة اللسان وهى

1:في كل مرة تنظف فيها أسنانك ، من المهم أن تتذكر أن تنظف لسانك أيضًا، ابدأ بوضع القليل من معجون الأسنان على فرشاة أسنانك، ثم قم بالفرشاة من مؤخرة الفم باتجاه الفتحة بحركة هبوطية، سيسمح لك ذلك بطرد البكتيريا المسببة للروائح من فمك، تأكد من استخدام الضغط اللطيف فقط خلال هذه العملية حتى لا تضر لسانك.

2:يمكنك تنظيف لسانك بشكل أكثر شمولاً باستخدام مكشطة اللسان، هذه الأداة مصنوعة من البلاستيك المرن والناعم الذي يسمح لك بإزالة طبقة المخاط الموجودة على لسانك برفق ، لا سيما في منتصف اللسان، بعد كل تمريرة لسانك اغسل الكاشطة ببساطة تحت الماء الدافئ لإزالة البكتيريا، إذا اكتشفت أن ذلك يتسبب في الشعور باللسان ، فقد يكون من الصعب كشطه تأكد من أنك تنظف ببطء بضغط خفيف.

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3:في كل مرة تنظف لسانك بها ، تأكد من شطف فمك جيدًا بالماء، سيساعدك ذلك على التخلص من البكتيريا الموجودة هناك، قد تفكر أيضًا في استخدام محلول ملحي دافئ - مصنوع ببساطة عن طريق خلط الماء وملعقة صغيرة من الملح ،لإبقاء لسانك خاليًا نسبيًا من البكتيريا الضارة.

4:يعد شرب الشاي الأخضر طريقة رائعة للمساعدة في الحفاظ على لسانك نظيفًا، القيام بذلك يقلل بشكل كبير من البكتيريا في فمك لذلك يساعد شرب الشاي الأخضر على القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة التي يمكن أن تطول على اللسان.

5:من المهم التحقق من لون لسانك من وقت لآخر، حيث يمكن استخدامه لفحص حالة صحتك. من المفترض أن يكون اللسان الصحي ورديًا فاتحًا ويمكن أن يكون له طلاء أبيض طفيف.

يمكن أن يشير اللسان الأبيض بشكل قاطع إلى الجفاف وحتى العدوى الفطرية، إذا كان لسانك شاحبًا ، فقد يعني ذلك أنك تعاني من نقص الفيتامينات، إذا كان لسانك أحمر فاتح ، من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون علامة تحذير للعدوى أو حتى اضطراب في القلب أو الدم، لذلك إذا لاحظت أي تلوين غير طبيعي لسانك ، فتأكد من أن تلقي نظرة على أخصائي طبي.

6: شرب الكثير من الماء، الحفاظ على رطوبة جسمك مهم للصحة العامة ووظائف الجسم بالكامل، يساعد شرب الماء أيضًا على غسل البكتيريا وبقايا الطعام من لسانك وأسنانك لذلك ، تأكد من أنك تشرب الكثير من الماء للحفاظ على صحة جيدة.