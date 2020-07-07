شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الربو لا يزيد من شدة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باحثون بجامعة روتجرز الأمريكية أن الربو لا يبدو أنه يزيد من خطر إصابة الشخص بـ COVID-19 أو يؤثر على شدته .قالت رينولد أ. بانيتيري ، طبيبة رعاية حرجة في الرئة ومدير معهد روتجرز للطب الانتقالي والعلوم، "إن الشيخوخة والحالات مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسكري والسمنة، يتم الإبلاغ عن عوامل الخطر لتطوير وتطور COVID-19".

"ومع ذلك ، يبدو أن الأشخاص المصابين بالربو - حتى أولئك الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة والذين يعالجون لعلاج الالتهاب الربو - لا يتأثرون بمرض كورونا - CoV-2 بشكل أسوأ من الأشخاص غير المصابين بالربو، و هناك بيانات محدودة عن سبب ذلك الحالة - إذا كان فسيولوجيًا أو نتيجة علاج للتحكم في الالتهاب. "



الربو لا يزيد من شدة كورونا

قد تقلل الكورتيكوستيرويدات المستنشقة وفقا للدراسة التى نشرت في "مجلة الحساسية والمناعة السريرية"، والتي تستخدم عادة للحماية من نوبات الربو ، من قدرة الفيروس على تحديد العدوى.

ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أن الستيرويدات قد تقلل من استجابة الجسم المناعية وتفاقم الاستجابة الالتهابية، وقد ثبت أيضًا أن الستيرويدات تؤخر تصفية فيروس السارس وفيروس كورونا - على غرار السارس - CoV - 2 - من الجهاز التنفسي وبالتالي قد تؤدي إلى تفاقم نتائج COVID-19.

ويجب أن تتناول الدراسات المستقبلية ما إذا كانت الستيرويدات المستنشقة في المرضى الذين يعانون من الربو أو الحساسية تزيد أو تقلل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا CoV - 2 ، وما إذا كانت هذه الآثار مختلفة اعتمادًا على نوع الستيرويد.

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كيف يلعب العمر دورًا في كيفية تفاعل مرضى الربو مع التعرض للفيروس؟ كيف يلعب العمر دورًا في كيفية تفاعل مرضى الربو مع التعرض للفيروس؟

تزداد حساسية الشخص لعدوى COVID-19 وشدته مع تقدم العمر، ومع ذلك ، نظرًا لأن مرضى الربو يميلون إلى أن يكونوا أصغر سناً من أولئك الذين تم الإبلاغ عن حالات عالية الخطورة ، يمكن أن تساعدنا الدراسات المعدلة حسب العمر على فهم أفضل إذا كان العمر عاملاً في تفسير سبب عدم تعرض مرضى الربو لخطر الإصابة بالعدوى.

يعاني الأطفال والشباب المصابون بالربو بشكل رئيسي من التهاب الحساسية ، بينما يعاني كبار السن الذين يعانون من نفس النوع من التهاب مجرى الهواء من الربو اليوزيني - وهو شكل أكثر حدة.

وفي هذه الحالات ، يعاني الأشخاص من مستويات عالية بشكل غير طبيعي من نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى ، والتي يمكن أن تسبب التهابًا في المسالك الهوائية والجيوب الأنفية والممرات الأنفية والجهاز التنفسي السفلي ، مما يجعلها أكثر عرضة لخطر الإصابة بحالة خطيرة من COVID-19.